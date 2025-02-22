22.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-2-1-3
27
Мюллер
2
Расмуссен
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
40
Вранкс
32
Сванберг
21
Виммер
9
Амура
8
Томаш
19
Винд
4-1-2-2-1
1
Хорн
15
Машович
18
Ордец
13
Бернардо
15
Оэрман
28
Сиссоко
22
Беро
5
Краусс
17
Хольтманн
7
Масурас
33
Хофманн
2
Расмуссен
33
Борнау
33
Борнау
2
Расмуссен
21
Виммер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Виммер
40
Вранкс
8
Дардаи
8
Дардаи
40
Вранкс
8
Томаш
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
8
Томаш
9
Амура
14
Нмеча
14
Нмеча
9
Амура
17
Хольтманн
32
Виттек
32
Виттек
17
Хольтманн
7
Масурас
2
Гамбоа
2
Гамбоа
7
Масурас
28
Сиссоко
8
Лосилла
8
Лосилла
28
Сиссоко
33
Хофманн
9
Брошински
9
Брошински
33
Хофманн
Остались в запасе
Вольфсбург
Бохум
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
30
Патрик Древес
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вольфсбург - Бохум
2
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
15
Офсайды
1
1
Количество передач
465
378
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Бохума», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Бохум»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»