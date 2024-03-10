Бохум
10.03.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
2.3
Х
3.55
П2
3.05
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Фрайбург
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
5
Поль Бернардони
ЛЗ
20
Иван Ордец
ЦЗ
31
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Ноа Лосли
ПЗ
8
Антони Лосилла
ЦП
7
Кевин Штегер
ЦП
19
Матуш Беро
ЦП
11
Такума Асано
ЦП
32
Максимилиан Виттек
ЦП
29
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛП
27
Николас Хефлер
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
42
Рицу Доан
ПП
9
Лукас Хелер
ЦФ
22
Роланд Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бохум
Фрайбург
4-5-1
16
Люте
5
Бернардони
20
Ордец
31
Шлоттербек
41
Лосли
7
Штегер
19
Беро
11
Асано
32
Виттек
8
Лосилла
29
Брошински
4-4-2
1
Атуболу
25
Сильдийя
5
Гульде
28
Гинтер
30
Гюнтер
42
Доан
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
22
Салаи
9
Хелер
Остались в запасе
Бохум
Фрайбург
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бохум - Фрайбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Фрайбурга», 25-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».