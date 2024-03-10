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    • «Бохум» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Бохум» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Бохум
    10.03.2024, воскресенье, 17:30
    Германия. Бундеслига, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.3
    Х
    3.55
    П2
    3.05
    Реклама, 18+
    Фрайбург
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Бохум
    16
    Андреас Люте
    ВР
    5
    Поль Бернардони
    ЛЗ
    20
    Иван Ордец
    ЦЗ
    31
    Кевен Шлоттербек
    ЦЗ
    41
    Ноа Лосли
    ПЗ
    8
    Антони Лосилла
    ЦП
    7
    Кевин Штегер
    ЦП
    19
    Матуш Беро
    ЦП
    11
    Такума Асано
    ЦП
    32
    Максимилиан Виттек
    ЦП
    29
    Мориц Брошински
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Летш
    Фрайбург
    1
    Ноа Атуболу
    ВР
    30
    Кристиан Гюнтер
    ЛЗ
    5
    Мануэль Гульде
    ЦЗ
    28
    Маттиас Гинтер
    ЦЗ
    25
    Кильянн Сильдийя
    ПЗ
    32
    Винченцо Грифо
    ЛП
    27
    Николас Хефлер
    ЦП
    8
    Максимилиан Эггештайн
    ЦП
    42
    Рицу Доан
    ПП
    9
    Лукас Хелер
    ЦФ
    22
    Роланд Салаи
    ЦФ
    Главный тренер
    Кристиан Штрайх
    Бохум
    Фрайбург
    4-5-1
    16
    Люте
    5
    Бернардони
    20
    Ордец
    31
    Шлоттербек
    41
    Лосли
    7
    Штегер
    19
    Беро
    11
    Асано
    32
    Виттек
    8
    Лосилла
    29
    Брошински
    4-4-2
    1
    Атуболу
    25
    Сильдийя
    5
    Гульде
    28
    Гинтер
    30
    Гюнтер
    42
    Доан
    27
    Хефлер
    8
    Эггештайн
    32
    Грифо
    22
    Салаи
    9
    Хелер
    Остались в запасе
    Бохум
    Фрайбург
    Главный тренер
    Томас Летш
    Главный тренер
    Кристиан Штрайх
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Томас Летш
    Главный тренер
    Кристиан Штрайх
    Статистика матча Бохум - Фрайбург
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Фрайбурга», 25-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Фрайбург»

    «Бохум» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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