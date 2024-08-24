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  • «Лейпциг» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Лейпциг» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 15:20
РБ Лейпциг
24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бохум
59' А. Нуса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бохум
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К) ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
30
Патрик Древес
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
47
Viggo Gebel
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
20
Агон Элези
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
3
Симакан
21
Айдара
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-2-1-1-3
25
Пасслак
18
Медич
15
Машович
32
Виттек
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
10
Дашнер
33
Хофманн
9
Брошински
30
Древес
21
Айдара
16
Клостерманн
16
Клостерманн
21
Айдара
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
17
Опенда
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
17
Опенда
13
Зайвальд
7
Нуса
7
Нуса
13
Зайвальд
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
18
Медич
15
Оэрман
15
Оэрман
18
Медич
8
Лосилла
24
24
8
Лосилла
33
Хофманн
14
Бальде
14
Бальде
33
Хофманн
9
Брошински
27
Бамба
27
Бамба
9
Брошински
10
Дашнер
10
Боадю
10
Боадю
10
Дашнер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бохум
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча РБ Лейпциг - Бохум
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
16
Офсайды
3
2
Количество передач
502
298
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Бохума», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Бохум»

Лейпциг-Бохум сомтреть онлайн 24 августа

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бохум РБ Лейпциг
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