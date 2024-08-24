24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-3-1-2
25
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
3
Симакан
21
Айдара
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-2-1-1-3
25
Пасслак
18
Медич
15
Машович
32
Виттек
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
10
Дашнер
33
Хофманн
9
Брошински
30
Древес
21
Айдара
16
Клостерманн
16
Клостерманн
21
Айдара
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
17
Опенда
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
17
Опенда
13
Зайвальд
7
Нуса
7
Нуса
13
Зайвальд
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
18
Медич
15
Оэрман
15
Оэрман
18
Медич
8
Лосилла
24
24
8
Лосилла
33
Хофманн
14
Бальде
14
Бальде
33
Хофманн
9
Брошински
27
Бамба
27
Бамба
9
Брошински
10
Дашнер
10
Боадю
10
Боадю
10
Дашнер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бохум
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча РБ Лейпциг - Бохум
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
16
Офсайды
3
2
Количество передач
502
298
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Бохума», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Бохум»
- Матч можно посмотреть на канале «Setanta Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»