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  • «Бохум» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Бохум» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 15:20
Бохум
31.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
67' Т. Кляйнденст 78' Ф. Онора
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К) ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
30
Патрик Древес
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Боруссия М
1
Йонас Омлин
(К) ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
27
Самуэль Бамба
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
20
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-2-2-3
32
Виттек
18
Медич
15
Машович
25
Пасслак
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
20
де Вит
9
Брошински
33
Хофманн
30
Древес
4-1-1-2-2
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
16
Сандер
9
Онора
7
Штегер
14
Плеа
11
Кляйнденст
18
Медич
15
Оэрман
15
Оэрман
18
Медич
28
Сиссоко
24
24
28
Сиссоко
33
Хофманн
10
Дашнер
10
Дашнер
33
Хофманн
9
Брошински
14
Бальде
14
Бальде
9
Брошински
8
Лосилла
10
Боадю
10
Боадю
8
Лосилла
25
Нец
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Нец
14
Плеа
20
Райц
20
Райц
14
Плеа
16
Сандер
25
Хак
25
Хак
16
Сандер
9
Онора
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
9
Онора
11
Кляйнденст
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Бохум
Боруссия М
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Самуэль Бамба
ПВ
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бохум - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
354
571
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
2.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Боруссии» М, 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Боруссия» М

«Бохум» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Бохум
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