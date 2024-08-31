31.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Бохум
Бохум
4-2-2-3
32
Виттек
18
Медич
15
Машович
25
Пасслак
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
20
де Вит
9
Брошински
33
Хофманн
30
Древес
4-1-1-2-2
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
16
Сандер
9
Онора
7
Штегер
14
Плеа
11
Кляйнденст
18
Медич
15
Оэрман
15
Оэрман
18
Медич
28
Сиссоко
24
24
28
Сиссоко
33
Хофманн
10
Дашнер
10
Дашнер
33
Хофманн
9
Брошински
14
Бальде
14
Бальде
9
Брошински
8
Лосилла
10
Боадю
10
Боадю
8
Лосилла
25
Нец
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Нец
14
Плеа
20
Райц
20
Райц
14
Плеа
16
Сандер
25
Хак
25
Хак
16
Сандер
9
Онора
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
9
Онора
11
Кляйнденст
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Бохум
Боруссия М
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Самуэль Бамба
ПВ
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бохум - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
354
571
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
2.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Боруссии» М, 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»