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«Хайденхайм» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.85

01 мая 2025 9:52
Хайденхайм - Бохум
02 мая 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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1.85
Победа «Хайденхайма» – коэффициент 1.85
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2 мая на стадионе «Фойт-Арена» состоится матч 32-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Бохумом». Оба коллектива находятся в зоне вылета и ведут отчаянную борьбу за выживание. «Хайденхайм» пытается сохранить задел над конкурентами, а «Бохум» нуждается в победе, чтобы выбраться с последнего места. Ожидается напряжeнное противостояние с высокой ценой каждого эпизода.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» занимает 16-е место с 25 очками после 31 тура. Команда известна своей боевитостью и способностью цепляться за очки, несмотря на скромные ресурсы. В последних пяти матчах клуб одержал две победы, но забил всего 2 мяча. При этом защита остаeтся проблемой: в тех же пяти играх пропущено 8 голов. Лидером атаки является Марвин Пирингер с 8 мячами за сезон. Победа над «Штутгартом» (1:0) в прошлом туре показала характер команды, но в атаке не хватает креатива и остроты.

«Бохум»

«Бохум» находится на последнем, 18-м месте с 21 очком. Команда не выигрывает уже 6 матчей подряд, а защита остаeтся одной из худших в лиге: 11 пропущенных голов за последние 5 встреч. Однако «Бохум» способен забить – Майрон Боаду забил 7 мячей в 17 матчах. В последней игре клуб сыграл вничью с «Унионом» (1:1), показав бойцовский настрой. Проблемой остаeтся игра в обороне: команда пропускает в 10 матчах подряд, что снижает шансы на «сухую» победу.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр
  • Не проигрывает 2 из 3 последних домашних матчей

«Бохум»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч за последние 5 игр
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч за последние 5 игр

Личные встречи
0% (0)
50% (2)
50% (2)
1
Забитых мячей
5
0.25
В среднем за матч
1.25
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бохум
2 : 0
22.12.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бохум
1 : 1
13.04.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хайденхайм
0 : 0
26.11.2023
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Хайденхайм
0 : 2
18.08.2012
Бохум

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Бохум»

Матч между «Хайденхаймом» и «Бохумом» обещает быть напряжeнным: обе команды находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках. «Хайденхайм» показывает лучшую организацию в обороне, а победа над «Штутгартом» внушает оптимизм. «Бохум» же продолжает пропускать много, что открывает шансы хозяевам на результативный футбол. Однако и гости способны воспользоваться ошибками защиты соперника. Вероятен матч с голами обеих сторон, но с небольшим перевесом «Хайденхайма».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Хайденхайма» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Хайденхайма» больше 1 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.85
Победа «Хайденхайма» – коэффициент 1.85
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Бохум Хайденхайм
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