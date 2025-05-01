2 мая на стадионе «Фойт-Арена» состоится матч 32-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Бохумом». Оба коллектива находятся в зоне вылета и ведут отчаянную борьбу за выживание. «Хайденхайм» пытается сохранить задел над конкурентами, а «Бохум» нуждается в победе, чтобы выбраться с последнего места. Ожидается напряжeнное противостояние с высокой ценой каждого эпизода.
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» занимает 16-е место с 25 очками после 31 тура. Команда известна своей боевитостью и способностью цепляться за очки, несмотря на скромные ресурсы. В последних пяти матчах клуб одержал две победы, но забил всего 2 мяча. При этом защита остаeтся проблемой: в тех же пяти играх пропущено 8 голов. Лидером атаки является Марвин Пирингер с 8 мячами за сезон. Победа над «Штутгартом» (1:0) в прошлом туре показала характер команды, но в атаке не хватает креатива и остроты.
«Бохум»
«Бохум» находится на последнем, 18-м месте с 21 очком. Команда не выигрывает уже 6 матчей подряд, а защита остаeтся одной из худших в лиге: 11 пропущенных голов за последние 5 встреч. Однако «Бохум» способен забить – Майрон Боаду забил 7 мячей в 17 матчах. В последней игре клуб сыграл вничью с «Унионом» (1:1), показав бойцовский настрой. Проблемой остаeтся игра в обороне: команда пропускает в 10 матчах подряд, что снижает шансы на «сухую» победу.
Факты о командах
«Хайденхайм»
- Забивает в среднем 0.40 гола за матч за последние 5 игр
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр
- Не проигрывает 2 из 3 последних домашних матчей
«Бохум»
- Не выигрывает в 6 матчах подряд
- Пропускает в среднем 2.20 гола за матч за последние 5 игр
- Забивает в среднем 0.60 гола за матч за последние 5 игр
Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Бохум»
Матч между «Хайденхаймом» и «Бохумом» обещает быть напряжeнным: обе команды находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках. «Хайденхайм» показывает лучшую организацию в обороне, а победа над «Штутгартом» внушает оптимизм. «Бохум» же продолжает пропускать много, что открывает шансы хозяевам на результативный футбол. Однако и гости способны воспользоваться ошибками защиты соперника. Вероятен матч с голами обеих сторон, но с небольшим перевесом «Хайденхайма».
Рекомендованные ставки
- Победа «Хайденхайма» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Хайденхайма» больше 1 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00