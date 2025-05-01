2 мая на стадионе «Фойт-Арена» состоится матч 32-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Бохумом». Оба коллектива находятся в зоне вылета и ведут отчаянную борьбу за выживание. «Хайденхайм» пытается сохранить задел над конкурентами, а «Бохум» нуждается в победе, чтобы выбраться с последнего места. Ожидается напряжeнное противостояние с высокой ценой каждого эпизода.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» занимает 16-е место с 25 очками после 31 тура. Команда известна своей боевитостью и способностью цепляться за очки, несмотря на скромные ресурсы. В последних пяти матчах клуб одержал две победы, но забил всего 2 мяча. При этом защита остаeтся проблемой: в тех же пяти играх пропущено 8 голов. Лидером атаки является Марвин Пирингер с 8 мячами за сезон. Победа над «Штутгартом» (1:0) в прошлом туре показала характер команды, но в атаке не хватает креатива и остроты.

«Бохум»

«Бохум» находится на последнем, 18-м месте с 21 очком. Команда не выигрывает уже 6 матчей подряд, а защита остаeтся одной из худших в лиге: 11 пропущенных голов за последние 5 встреч. Однако «Бохум» способен забить – Майрон Боаду забил 7 мячей в 17 матчах. В последней игре клуб сыграл вничью с «Унионом» (1:1), показав бойцовский настрой. Проблемой остаeтся игра в обороне: команда пропускает в 10 матчах подряд, что снижает шансы на «сухую» победу.

Факты о командах

«Хайденхайм»

Забивает в среднем 0.40 гола за матч за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр

Не проигрывает 2 из 3 последних домашних матчей

«Бохум»

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч за последние 5 игр

Забивает в среднем 0.60 гола за матч за последние 5 игр

Личные встречи 0% (0) 50% (2) 50% (2) 1 Забитых мячей 5 0.25 В среднем за матч 1.25 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Самая крупная ничья: 1:1 Германия. Бундеслига, 15 тур Бохум 2 : 0 Хайденхайм Германия. Бундеслига, 29 тур Бохум 1 : 1 Хайденхайм Германия. Бундеслига, 12 тур Хайденхайм 0 : 0 Бохум Германия. Кубок, 1 раунд Хайденхайм 0 : 2 Бохум

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Бохум»

Матч между «Хайденхаймом» и «Бохумом» обещает быть напряжeнным: обе команды находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках. «Хайденхайм» показывает лучшую организацию в обороне, а победа над «Штутгартом» внушает оптимизм. «Бохум» же продолжает пропускать много, что открывает шансы хозяевам на результативный футбол. Однако и гости способны воспользоваться ошибками защиты соперника. Вероятен матч с голами обеих сторон, но с небольшим перевесом «Хайденхайма».

Рекомендованные ставки