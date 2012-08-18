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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хайденхайм - Бохум
Хайденхайм - Бохум: обзор матча 18 августа 2012
Хайденхайм
18.08.2012, суббота, 20:00
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Бохум
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хайденхайм - Бохум
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хайденхайм
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Дармштадт
- : -
20.11.2026
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08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
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1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
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