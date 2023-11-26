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Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Бохум
Хайденхайм - Бохум: обзор матча 26 ноября 2023
Хайденхайм
26.11.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Бохум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Бохум
90'
+3
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
Замена
Ф. Пик
️️️️
Я. Бесте
81'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
О. Траоре
80'
Желтая карточка
О. Траоре
77'
76'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
66'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Л. Дашнер
Замена
Д. Томалья
️️️️
Я. Шеппнер
66'
Замена
М. Буш
️️️️
А. Бек
66'
Замена
Н. Доведан
️️️️
Э. Динкчи
66'
65'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
Желтая карточка
Я. Бесте
58'
Желтая карточка
Я. Шеппнер
51'
Желтая карточка
Э. Динкчи
51'
27'
Желтая карточка
Л. Дашнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
21
Адриан Бек
АП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
3-2-5
22
Мюллер
23
Траоре
6
Майнка
15
Мэлони
19
Бесте
21
Бек
3
Шеппнер
23
Гимбер
19
Ференбах
18
Динкчи
11
Кляйнденст
4-1-1-3-1
1
Риман
2
Гамбоа
13
Шлоттербек
13
Бернардо
15
Машович
8
Лосилла
6
Остерхаге
29
Асано
10
Дашнер
7
Штегер
33
Хофманн
19
Бесте
20
Пик
20
Пик
19
Бесте
21
Бек
2
Буш
2
Буш
21
Бек
18
Динкчи
14
Доведан
14
Доведан
18
Динкчи
3
Шеппнер
7
Томалья
7
Томалья
3
Шеппнер
23
Траоре
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
23
Траоре
10
Дашнер
10
Ферстер
10
Ферстер
10
Дашнер
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
Остались в запасе
Хайденхайм
Бохум
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Хайденхайм - Бохум
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Войс-Арена
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