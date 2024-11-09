Бундеслига. Победа «Баварии», ничья «Байера», поражение «Боруссии Д»

«Бавария» выиграла в 10-м туре чемпионата Германии.
Мюнхенцы добыли минимальную гостевую победу над «Санкт-Паули» – 1:0. Единственный гол забил Джамал Мусиала.
В других матчах «Байер» и дортмундская «Боруссия» потеряли очки.
Германия. Бундеслига. 10-й тур
Санкт-Паули – Бавария – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Мусиала, 22.
Голы: 0:1 – Шик, 18; 1:1 – Миеси, 89.
Майнц – Боруссия Д – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Джэ Сон, 36; 1:1 – Гирасси (с пенальти), 40; 2:1 – Буркардт, 45+3; 3:1 – Небель, 54.
Удаление: нет – Джан, 27.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов