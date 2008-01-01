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    Бохум - результаты

    Город Бохум
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.vfl-bochum.de/
    Стадион Рурштадион
    Тренер Томас Летш
    Турниры:
    Германия. Бундеслига (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 17:30 Вердер 3:0 Бохум
    21 тур
    		18 февраля, суббота 17:30 Бохум 0:2 Фрайбург
    20 тур
    		11 февраля, суббота 17:30 Бавария 3:0 Бохум
    19 тур
    		4 февраля, суббота 17:30 Бохум 5:2 Хоффенхайм
    18 тур
    		28 января, суббота 17:30 Майнц 5:2 Бохум
    17 тур
    		25 января, среда 22:30 Байер 2:0 Бохум
    16 тур
    		21 января, суббота 17:30 Бохум 3:1 Герта
    15 тур
    		12 ноября, суббота 17:30 Аугсбург 0:1 Бохум
    14 тур
    		8 ноября, вторник 22:30 Бохум 2:1 Боруссия
    13 тур
    		5 ноября, суббота 17:30 Боруссия 3:0 Бохум
    12 тур
    		29 октября, суббота 16:30 Вольфсбург 4:0 Бохум
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 16:30 Бохум 2:1 Унион
    10 тур
    		15 октября, суббота 16:30 Штутгарт 4:1 Бохум
    9 тур
    		8 октября, суббота 16:30 Бохум 3:0 Айнтрахт
    8 тур
    		1 октября, суббота 16:30 РБ Лейпциг 4:0 Бохум
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:30 Бохум 1:1 Кельн
    6 тур
    		10 сентября, суббота 19:30 Шальке-04 3:1 Бохум
    5 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Бохум 0:2 Вердер
    4 тур
    		26 августа, пятница 21:30 Фрайбург 1:0 Бохум
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 18:30 Бохум 0:7 Бавария
    2 тур
    		13 августа, суббота 16:30 Хоффенхайм 3:2 Бохум
    1 тур
    		6 августа, суббота 16:30 Бохум 1:2 Майнц
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