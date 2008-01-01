Турниры:
Германия. Бундеслига (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|17:30
|Вердер
|3:0
|Бохум
|21 тур
|18 февраля, суббота
|17:30
|Бохум
|0:2
|Фрайбург
|20 тур
|11 февраля, суббота
|17:30
|Бавария
|3:0
|Бохум
|19 тур
|4 февраля, суббота
|17:30
|Бохум
|5:2
|Хоффенхайм
|18 тур
|28 января, суббота
|17:30
|Майнц
|5:2
|Бохум
|17 тур
|25 января, среда
|22:30
|Байер
|2:0
|Бохум
|16 тур
|21 января, суббота
|17:30
|Бохум
|3:1
|Герта
|15 тур
|12 ноября, суббота
|17:30
|Аугсбург
|0:1
|Бохум
|14 тур
|8 ноября, вторник
|22:30
|Бохум
|2:1
|Боруссия
|13 тур
|5 ноября, суббота
|17:30
|Боруссия
|3:0
|Бохум
|12 тур
|29 октября, суббота
|16:30
|Вольфсбург
|4:0
|Бохум
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Бохум
|2:1
|Унион
|10 тур
|15 октября, суббота
|16:30
|Штутгарт
|4:1
|Бохум
|9 тур
|8 октября, суббота
|16:30
|Бохум
|3:0
|Айнтрахт
|8 тур
|1 октября, суббота
|16:30
|РБ Лейпциг
|4:0
|Бохум
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:30
|Бохум
|1:1
|Кельн
|6 тур
|10 сентября, суббота
|19:30
|Шальке-04
|3:1
|Бохум
|5 тур
|3 сентября, суббота
|16:30
|Бохум
|0:2
|Вердер
|4 тур
|26 августа, пятница
|21:30
|Фрайбург
|1:0
|Бохум
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|18:30
|Бохум
|0:7
|Бавария
|2 тур
|13 августа, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|3:2
|Бохум
|1 тур
|6 августа, суббота
|16:30
|Бохум
|1:2
|Майнц