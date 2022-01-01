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Германия. Вторая Бундеслига
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Бохум
Состав
€ 19 млн
Бохум - состав команды
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Рурштадион
Сайт:
http://www.vfl-bochum.de/
Тренер:
Уве Реслер
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Хорн Тимо
Вра
33
€ 0.6 млн
38
Hugo Rölleke
Вра
-
13
Ольсен Оливер
Защ
26
€ 1.5 млн
32
Виттек Максимилиан
Защ
31
€ 0.9 млн
2
Клайбер Шон
Защ
32
€ 0.9 млн
20
Лосли Ноа
Защ
29
€ 0.85 млн
7
Фогт Кевин
Защ
34
€ 0.4 млн
4
Yigit Karademir
Защ
-
3
Philipp Strompf
Защ
-
14
Стекерс Ярне
Пол
24
€ 5 млн
8
Мбом Жан Мануэль
Пол
26
€ 1.2 млн
19
Беро Матуш
Пол
31
€ 1 млн
23
Миеси Кодзи
Пол
29
€ 1 млн
6
Цокай Энис
Пол
27
€ 1 млн
5
Метс Карол
Пол
33
€ 0.6 млн
28
Патино Чарли
Пол
22
€ 0.6 млн
26
Реш Ромарио
Пол
27
€ 0.4 млн
31
Соботтка Марсель
Пол
32
€ 0.3 млн
34
Tom Meyer
Пол
-
10
Berkan Taz
Пол
-
7
Расмуссен Кристиан
Нап
23
€ 1.2 млн
17
Хольтманн Геррит
Нап
31
€ 0.7 млн
9
Сиссоко Ибрахим
Нап
30
€ 0.6 млн
33
Хофманн Филипп
Нап
33
€ 0.6 млн
19
Daniel Hanslik
Нап
-
15
Michael Steinwender
Нап
-
29
Mansour Ouro-Tagba
Нап
-
27
Babis Drakas
Нап
-
16
Tino Casali
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 9
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