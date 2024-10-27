Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Бохум» (5:0)

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Бохум» на своем поле проиграл «Баварии» со счетом 0:5.

Голы у мюнхенцев забили Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Лерой Сане и Кингсли Коман.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 20 очками после 8 матчей. Команда в этом сезоне еще не проигрывала в чемпионате Германии.

«Бохум» замыкает турнирную таблицу. У команды нет побед и всего 1 набранное очко в нынешнем сезоне в Бундеслиге.

Германия. Бундеслига. 8-й тур

Бохум – Бавария – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Олисе, 16; 0:2 – Мусиала, 26; 0:3 – Кейн, 58; 0:4 – Сане, 65; 0:5 – Коман, 71.

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