«Вердер» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля на стадионе «Везерштадион» в Бундеслиге «Вердер» примет «Бохум». Хозяева, набрав 42 очка, находятся в верхней половине турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции в гонке за еврокубки. В то время как «Бохум», находящийся на 17 месте с 20 очками, продолжает борьбу за выживание, отчаянно пытаясь выбраться из зоны вылета. Исходя из текущей формы команд, «Вердер» выглядит фаворитом встречи.
«Вердер»
«Вердер» после поражения от «Штутгарта» (1:2) продолжает борьбу за место в еврокубках и не может позволить себе больше осечек. В последних 5 играх команда одержала 3 победы, 1 ничью и 1 поражение, забив 11 голов, но и пропустив 5.Лидер атак команды – Марвин Дукш, который забил 8 мячей в 31 матче. «Вердер» продолжает показывать хорошие результаты в домашних матчах, забивая в 6 последних играх подряд. В то же время, команда имеет некоторые проблемы в обороне, пропуская в каждом из этих матчей.
«Бохум»
«Бохум» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге, набрав 20 очков после 29 туров. Команда потерпела 4 поражения подряд, включая тяжeлое поражение от «Штутгарта» (0:4).В последних 5 играх «Бохум» забил всего 7 голов, но при этом пропустил 14, что подчeркивает проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Майрон Боаду с 7 мячами. Оборона команды пропускает в среднем 2.80 гола за игру, что является наихудшим показателем среди команд Бундеслиги. Несмотря на плохие результаты, команда продолжает бороться и забивает в большинстве матчей.
Факты о командах
«Вердер»
- В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение
- Забивает в 6 последних матчах подряд
- В среднем 2.20 гола за игру, 1.00 – пропущенных
- Лучший бомбардир: Марвин Дукш – 8 голов в 31 матче
«Бохум»
- В последних 5 играх: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- В среднем 0.60 гола за игру, 2.80 – пропущенных
- Лучший бомбардир: Майрон Боаду – 7 голов в 15 матчах
Прогноз на матч «Вердер» – «Бохум»
«Вердер» выглядит значительно сильнее в атаке и обороне по сравнению с «Бохумом». Команда из Бремен не только стабильно забивает в последних играх, но и контролирует игру на своeм поле. В свою очередь, «Бохум» страдает от слабой обороны, что приводит к большим потерям в последних матчах.Учитывая, что «Вердер» будет играть на своeм стадионе, а «Бохум» не может похвастаться стабильностью, фаворитом является хозяева поля. Ожидается, что «Вердер» не только победит, но и забьeт несколько мячей. «Бохум», несмотря на оборонительные проблемы, способен отличиться в атаке, но вряд ли сможет создать реальную угрозу в обороне хозяев.
Рекомендованные ставки
- Победа «Вердера» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10