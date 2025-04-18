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«Вердер» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

18 апреля 2025 14:00
Вердер - Бохум
19 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
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1.85
Победа «Вердера» – коэффициент 1.85
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19 апреля на стадионе «Везерштадион» в Бундеслиге «Вердер» примет «Бохум». Хозяева, набрав 42 очка, находятся в верхней половине турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции в гонке за еврокубки. В то время как «Бохум», находящийся на 17 месте с 20 очками, продолжает борьбу за выживание, отчаянно пытаясь выбраться из зоны вылета. Исходя из текущей формы команд, «Вердер» выглядит фаворитом встречи.

«Вердер»

«Вердер» после поражения от «Штутгарта» (1:2) продолжает борьбу за место в еврокубках и не может позволить себе больше осечек. В последних 5 играх команда одержала 3 победы, 1 ничью и 1 поражение, забив 11 голов, но и пропустив 5.Лидер атак команды – Марвин Дукш, который забил 8 мячей в 31 матче. «Вердер» продолжает показывать хорошие результаты в домашних матчах, забивая в 6 последних играх подряд. В то же время, команда имеет некоторые проблемы в обороне, пропуская в каждом из этих матчей.

«Бохум»

«Бохум» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге, набрав 20 очков после 29 туров. Команда потерпела 4 поражения подряд, включая тяжeлое поражение от «Штутгарта» (0:4).В последних 5 играх «Бохум» забил всего 7 голов, но при этом пропустил 14, что подчeркивает проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Майрон Боаду с 7 мячами. Оборона команды пропускает в среднем 2.80 гола за игру, что является наихудшим показателем среди команд Бундеслиги. Несмотря на плохие результаты, команда продолжает бороться и забивает в большинстве матчей.

Факты о командах

«Вердер»

  • В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру, 1.00 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Марвин Дукш – 8 голов в 31 матче

«Бохум»

  • В последних 5 играх: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 0.60 гола за игру, 2.80 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Майрон Боаду – 7 голов в 15 матчах

Личные встречи
67% (8)
25% (3)
8% (1)
25
Забитых мячей
11
2.08
В среднем за матч
0.92
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
1 : 0
19.04.2025
Бохум
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бохум
0 : 1
07.12.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
4 : 1
18.05.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
3 : 0
25.02.2023
Бохум
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бохум
0 : 2
03.09.2022
Вердер
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3 : 2
20.03.2010
Бохум
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1 : 4
25.10.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
3 : 2
25.04.2009
Бохум
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бохум
0 : 0
08.11.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1 : 2
03.02.2008
Бохум
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
2 : 2
11.08.2007
Вердер
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Прогноз на матч «Вердер» – «Бохум»

«Вердер» выглядит значительно сильнее в атаке и обороне по сравнению с «Бохумом». Команда из Бремен не только стабильно забивает в последних играх, но и контролирует игру на своeм поле. В свою очередь, «Бохум» страдает от слабой обороны, что приводит к большим потерям в последних матчах.Учитывая, что «Вердер» будет играть на своeм стадионе, а «Бохум» не может похвастаться стабильностью, фаворитом является хозяева поля. Ожидается, что «Вердер» не только победит, но и забьeт несколько мячей. «Бохум», несмотря на оборонительные проблемы, способен отличиться в атаке, но вряд ли сможет создать реальную угрозу в обороне хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Вердера» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Вердера» – коэффициент 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Бохум Вердер
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