«Вердер» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля на стадионе «Везерштадион» в Бундеслиге «Вердер» примет «Бохум». Хозяева, набрав 42 очка, находятся в верхней половине турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции в гонке за еврокубки. В то время как «Бохум», находящийся на 17 месте с 20 очками, продолжает борьбу за выживание, отчаянно пытаясь выбраться из зоны вылета. Исходя из текущей формы команд, «Вердер» выглядит фаворитом встречи.

«Вердер»

«Вердер» после поражения от «Штутгарта» (1:2) продолжает борьбу за место в еврокубках и не может позволить себе больше осечек. В последних 5 играх команда одержала 3 победы, 1 ничью и 1 поражение, забив 11 голов, но и пропустив 5.Лидер атак команды – Марвин Дукш, который забил 8 мячей в 31 матче. «Вердер» продолжает показывать хорошие результаты в домашних матчах, забивая в 6 последних играх подряд. В то же время, команда имеет некоторые проблемы в обороне, пропуская в каждом из этих матчей.

«Бохум»

«Бохум» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге, набрав 20 очков после 29 туров. Команда потерпела 4 поражения подряд, включая тяжeлое поражение от «Штутгарта» (0:4).В последних 5 играх «Бохум» забил всего 7 голов, но при этом пропустил 14, что подчeркивает проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Майрон Боаду с 7 мячами. Оборона команды пропускает в среднем 2.80 гола за игру, что является наихудшим показателем среди команд Бундеслиги. Несмотря на плохие результаты, команда продолжает бороться и забивает в большинстве матчей.

Факты о командах

В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

Забивает в 6 последних матчах подряд

В среднем 2.20 гола за игру, 1.00 – пропущенных

Лучший бомбардир: Марвин Дукш – 8 голов в 31 матче

«Бохум»

В последних 5 играх: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 0.60 гола за игру, 2.80 – пропущенных

Лучший бомбардир: Майрон Боаду – 7 голов в 15 матчах

Личные встречи 67% (8) 25% (3) 8% (1) 25 Забитых мячей 11 2.08 В среднем за матч 0.92 4:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 30 тур Вердер 1 : 0 Бохум Германия. Бундеслига, 13 тур Бохум 0 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 34 тур Вердер 4 : 1 Бохум Германия. Бундеслига, 17 тур Бохум 1 : 1 Вердер Германия. Бундеслига, 22 тур Вердер 3 : 0 Бохум Германия. Бундеслига, 5 тур Бохум 0 : 2 Вердер Германия. Бундеслига, 27 тур Вердер 3 : 2 Бохум Германия. Бундеслига, 10 тур Бохум 1 : 4 Вердер Германия. Бундеслига, 29 тур Вердер 3 : 2 Бохум Германия. Бундеслига, 12 тур Бохум 0 : 0 Вердер Германия. Бундеслига, 18 тур Вердер 1 : 2 Бохум Германия. Бундеслига, 1 тур Бохум 2 : 2 Вердер

Прогноз на матч «Вердер» – «Бохум»

«Вердер» выглядит значительно сильнее в атаке и обороне по сравнению с «Бохумом». Команда из Бремен не только стабильно забивает в последних играх, но и контролирует игру на своeм поле. В свою очередь, «Бохум» страдает от слабой обороны, что приводит к большим потерям в последних матчах.Учитывая, что «Вердер» будет играть на своeм стадионе, а «Бохум» не может похвастаться стабильностью, фаворитом является хозяева поля. Ожидается, что «Вердер» не только победит, но и забьeт несколько мячей. «Бохум», несмотря на оборонительные проблемы, способен отличиться в атаке, но вряд ли сможет создать реальную угрозу в обороне хозяев.

Рекомендованные ставки