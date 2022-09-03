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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Вердер
Бохум - Вердер: обзор матча 03 сентября 2022
Бохум
03.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Вердер
86'
Н. Фуллкруг
90+2'
Н. Фуллкруг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Вердер
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
В. Лампропулос
90'
+1
90'
Замена
И. Груев
️️️️
К. Гросс
90'
Замена
Н. Рапп
️️️️
Н. Шмидт
Замена
И. Ордец
️️️️
Ж. Осеи-Туту
89'
86'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Вайзер
77'
Замена
Н. Штарк
️️️️
А. Пипер
74'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Р. Шмид
74'
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Дукщ
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Ф. Ферстер
71'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
С. Цоллер
71'
69'
Желтая карточка
А. Пипер
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Г. Хольтманн
65'
Желтая карточка
С. Цоллер
39'
33'
Желтая карточка
М. Вайзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-1-3-3
1
Риман
15
Машович
24
Лампропулос
2
Гамбоа
8
Лосилла
17
Хольтманн
10
Ферстер
2
Осеи-Туту
6
Цоллер
7
Штегер
29
Асано
3-3-1-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
5
Пипер
31
Шмидт
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
2
Осеи-Туту
18
Ордец
18
Ордец
2
Осеи-Туту
10
Ферстер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
10
Ферстер
6
Цоллер
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
17
Хольтманн
33
Хофманн
33
Хофманн
17
Хольтманн
5
Пипер
4
Штарк
4
Штарк
5
Пипер
31
Шмидт
6
Рапп
6
Рапп
31
Шмидт
36
Гросс
4
Груев
4
Груев
36
Гросс
10
Шмид
6
Стаге
6
Стаге
10
Шмид
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
Остались в запасе
Бохум
Вердер
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Бохум - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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