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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бохум
Вердер - Бохум: обзор матча 25 февраля 2023
Вердер
25.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Бохум
29'
Н. Фуллкруг
43'
Н. Шмидт
59'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Бохум
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Гросс
90'
+1
87'
Замена
Я. Горальски
️️️️
П. Кунде
Замена
И. Груев
️️️️
Й. Стаге
82'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
М. Дукщ
82'
82'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ф. Хофманн
Желтая карточка
Э. Юнг
80'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Н. Шмидт
76'
65'
Замена
М. Брошински
️️️️
Т. Асано
65'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Штегер
ГОЛ! 3:0!
М. Дукщ
59'
52'
Желтая карточка
Ф. Хофманн
Желтая карточка
А. Пипер
47'
46'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
В. Лампропулос
45'
+1
Желтая карточка
К. Шлоттербек
Желтая карточка
М. Фридль
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Н. Шмидт
Пас отдал
Э. Юнг
43'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Э. Юнг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Павленка
5
Пипер
32
Фридль
5
Юнг
13
Велькович
36
Гросс
31
Шмидт
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-1-3-2
1
Риман
24
Лампропулос
15
Машович
13
Шлоттербек
3
Стафилидис
25
Кунде
2
Осеи-Туту
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
29
Асано
6
Стаге
4
Груев
4
Груев
6
Стаге
31
Шмидт
10
Шмид
10
Шмид
31
Шмидт
33
Дукщ
18
Динкчи
18
Динкчи
33
Дукщ
36
Гросс
26
Филипп
26
Филипп
36
Гросс
25
Кунде
6
Горальски
6
Горальски
25
Кунде
7
Штегер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
7
Штегер
24
Лампропулос
10
Ферстер
10
Ферстер
24
Лампропулос
29
Асано
9
Брошински
9
Брошински
29
Асано
33
Хофманн
35
Ганвула
35
Ганвула
33
Хофманн
Остались в запасе
Вердер
Бохум
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Вердер - Бохум
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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