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Tim-Justin Dietrich
Главные новости
«Ман Сити» разгромил «Баварию», Талалаев возглавил «Химки», масса инсайдов о «Зените» и другие новости
01:10
Текст
Странная поездка Кержакова на Кипр. Тренировал меньше двух месяцев, дальше – взаимные обвинения
8
00:59
Ренан рассказал об игроке, который перейдет в «Зенит» летом: «Очень талантливый футболист»
00:55
«Я вообще не согласен с результатом»: Тухель – о разгроме «Баварии» от «Ман Сити»
00:51
Фото
«Вон из футбола»: фанаты «Баварии» вывесили на «Этихаде» баннер против владельца «Ман Сити»
3
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Все новости
00:42
Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Ман Сити» над «Баварией»
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00:36
Ренан объяснил, почему перешел в «Зенит»
1
00:28
0:3 с «Ман Сити» – крупнейшее поражение «Баварии» в Лиге чемпионов за последние 6 лет
00:05
Холанд побил рекорд по голам, который держался 20 лет
1
11 апреля
23:51
Лига чемпионов. «Интер» победил «Бенфику» (2:0), прервав серию из шести матчей без побед
2
23:51
⚡️ Лига чемпионов. «Манчестер Сити» уничтожил «Баварию» (3:0) в первом матче 1/4 финала
9
23:41
Рязанцев прокомментировал возможное возвращение Бердыева в «Рубин»
23:34
Воспитанник «Краснодара» рассказал, каким был Галицкий в 2013 году
1
23:25
Лэмпард назвал фаворита в матче «Реал» – «Челси»
22:57
Григорян покинул пост главного тренера команды «Матч ТВ»: «Я не чувствую себя тренером»
1
22:51
Роналду недоволен главным тренером «Аль-Насра»
2
22:42
Экс-капитан «Рубина» войдет в штаб Рахимова в казанском клубе
22:15
Видео
«Некоторым кажется, что у них больше»: «Оренбург» роликом с девушкой ответил на слова Карпина о размерах поля
6
21:59
«Почему не на 10 лет?»: Канчельскис – о пятилетнем контракте Талалаева с «Химками»
1
21:55
Фото
РПЛ сравнила Талалаева с «Марио»: «Насобирал клубов в этом сезоне»
1
21:44
Матч «Арсенал» – «Челси» перенесен из-за полиции
21:26
ЭСК: Иванов должен был удалить Соболева в матче «Спартак» – «Динамо»
7
21:12
«Манчестер Сити» – «Бавария»: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
20:59
Видео
Единогласное решение ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»
19
20:50
«Такое может быть только в РПЛ»: Мостовой назвал цирком назначение Талалаева в «Химки»
1
20:32
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Абаскаль женился в Москве
8
20:23
«Как в анекдоте»: Уткин иронично отреагировал на назначение Талалаева тренером «Химок»
2
20:02
Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Бавария»
20:01
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Бавария»: 1/4 финала Лиги чемпионов
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Tim-Justin Dietrich
#31 | Защитник
Имя
Tim-Justin Dietrich
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Защитник
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