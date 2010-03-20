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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бохум
Вердер - Бохум: обзор матча 20 марта 2010
Вердер
20.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Бохум
58'
К. Писарро
65'
М. Марин
81'
Т. Фрингс
14'
С. Шестак
63'
З. Дедич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бохум
Замена
Д. Климович
️️️️
Р. Прокоп
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
ГОЛ! 3:2!
Т. Фрингс
Замена
Т. Фрингс
️️️️
Т. Боровски
Желтая карточка
К. Писарро
Замена
П. Фрайер
️️️️
З. Дедич
ГОЛ! 2:2!
М. Марин
ГОЛ! 1:2!
З. Дедич
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
Желтая карточка
Налдо
Замена
М. Озил
️️️️
Д. Йенсен
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
Т. Боровски
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Шестак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
37
Роман Прокоп
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
14
Диего Климович
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4-3-1-2
1
Визе
17
Бениш
27
Налдо
4
Предль
8
Пасанен
6
Боровски
44
Баргфреде
7
Йенсен
22
Марин
9
Розенберг
9
Алмейда
4-2-4
29
Хеерваген
2
Конча
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
90
Холтби
5
Дабровски
4
Йоханссон
29
Дедич
11
Шестак
37
Прокоп
6
Боровски
0
Фрингс
0
Фрингс
6
Боровски
7
Йенсен
10
Озил
10
Озил
7
Йенсен
9
Розенберг
14
Писарро
14
Писарро
9
Розенберг
37
Прокоп
14
Климович
14
Климович
37
Прокоп
29
Дедич
7
Фрайер
7
Фрайер
29
Дедич
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
Остались в запасе
Вердер
Бохум
1
Себастьян Милиц
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Тиун
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Вердер - Бохум
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
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