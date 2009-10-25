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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Вердер
Бохум - Вердер: обзор матча 25 октября 2009
Бохум
25.10.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 4
Завершен
Вердер
1'
С. Шестак
9'
А. Хант
31'
М. Марин
76'
Т. Боровски
90'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Вердер
ГОЛ! 1:4!
М. Озил
Замена
М. Морено
️️️️
А. Хант
Замена
А. Йоханссон
️️️️
С. Оно
Желтая карточка
М. Азауаг
ГОЛ! 1:3!
Т. Боровски
Замена
З. Дедич
️️️️
П. Фрайер
Замена
П. Нимайер
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
П. Фрайер
Замена
В. Хашемян
️️️️
Д. Климович
Замена
Т. Боровски
️️️️
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:2!
М. Марин
ГОЛ! 1:1!
А. Хант
ГОЛ! 1:0!
С. Шестак
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
44
Синджи Оно
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
29
Златко Дедич
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-2-4
29
Хеерваген
28
Фукс
24
Яхья
4
Мальтриц
2
Конча
10
Азауаг
5
Дабровски
44
Оно
14
Климович
11
Шестак
7
Фрайер
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
17
Бениш
0
Фрингс
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
7
Фрайер
29
Дедич
29
Дедич
7
Фрайер
14
Климович
21
Хашемян
21
Хашемян
14
Климович
44
Оно
4
Йоханссон
4
Йоханссон
44
Оно
44
Баргфреде
6
Боровски
6
Боровски
44
Баргфреде
22
Марин
18
Нимайер
18
Нимайер
22
Марин
14
Хант
9
Морено
9
Морено
14
Хант
Остались в запасе
Бохум
Вердер
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
Главный тренер
Марсель Коллер
20
Торстен Оэрль
ЦФ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
Остались в запасе
20
Торстен Оэрль
ЦФ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Бохум - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рурштадион
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