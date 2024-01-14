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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Вердер
Бохум - Вердер: обзор матча 14 января 2024
Бохум
14.01.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
64'
П. Остерхаге
90+3'
Н. Штарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Вердер
Желтая карточка
Бернардо
90'
+5
Желтая карточка
М. Риман
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Н. Штарк
Пас отдал
С. Линен
Замена
Л. Дашнер
️️️️
К. Антви-Адджей
88'
85'
Замена
С. Линен
️️️️
Й. Стаге
82'
Желтая карточка
М. Дукщ
80'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Л. Биттенкурт
80'
Замена
О. Деман
️️️️
Ф. Агу
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
К. Штегер
80'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
К. Гамбоа
80'
Желтая карточка
А. Лосилла
75'
73'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Р. Борре
Желтая карточка
М. Беро
72'
66'
Желтая карточка
Н. Штарк
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Г. Пасьенса
66'
ГОЛ! 1:0!
П. Остерхаге
Пас отдал
К. Штегер
64'
42'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
35'
Желтая карточка
Й. Стаге
25'
Желтая карточка
Э. Юнг
Желтая карточка
К. Штегер
25'
Желтая карточка
К. Гамбоа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Kein Sato
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
15
Машович
13
Шлоттербек
13
Бернардо
2
Гамбоа
8
Лосилла
6
Остерхаге
22
Беро
18
Антви-Адджей
7
Штегер
9
Пасьенса
3-2-1-2-2
16
Цеттерер
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
27
Агу
8
Вайзер
6
Стаге
11
Нджинма
32
Биттенкурт
19
Борре
33
Дукщ
2
Гамбоа
15
Оэрман
15
Оэрман
2
Гамбоа
7
Штегер
10
Ферстер
10
Ферстер
7
Штегер
18
Антви-Адджей
10
Дашнер
10
Дашнер
18
Антви-Адджей
9
Пасьенса
33
Хофманн
33
Хофманн
9
Пасьенса
6
Стаге
44
Линен
44
Линен
6
Стаге
27
Агу
2
Деман
2
Деман
27
Агу
32
Биттенкурт
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
32
Биттенкурт
19
Борре
9
Ковнацки
9
Ковнацки
19
Борре
Остались в запасе
Бохум
Вердер
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
1
Иржи Павленка
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
10
Романо Шмид
АП
10
Kein Sato
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
10
Романо Шмид
АП
10
Kein Sato
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Бохум - Вердер
6
5
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
14
Офсайды
4
3
Количество передач
376
391
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.77
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рурштадион
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