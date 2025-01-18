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  • «Бохум» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Бохум» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 16:20
Бохум
18.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
48' М. Боадю 56' М. Боадю 61' М. Боадю (П)
10' В. Орбан 13' А. Нуса 22' К. Баумгартнер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
(К) ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
9
Мориц Брошински
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
27
Самуэль Бамба
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
48
Lionel Voufack
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
23
Robert Ramsak
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-2-2
30
Древес
15
Оэрман
18
Ордец
13
Бернардо
32
Виттек
28
Сиссоко
25
Пасслак
22
Беро
20
де Вит
10
Боадю
9
Брошински
4-1-2-3
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
16
Клостерманн
22
Раум
48
Вермерен
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
21
Баумгартнер
7
Нуса
9
Брошински
15
Машович
15
Машович
9
Брошински
10
Боадю
10
Дашнер
10
Дашнер
10
Боадю
25
Пасслак
17
Хольтманн
17
Хольтманн
25
Пасслак
20
де Вит
33
Хофманн
33
Хофманн
20
де Вит
48
Вермерен
21
Айдара
21
Айдара
48
Вермерен
17
Баку
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Баку
Остались в запасе
Бохум
РБ Лейпциг
1
Тимо Хорн
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
48
Lionel Voufack
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
23
Robert Ramsak
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
48
Lionel Voufack
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
23
Robert Ramsak
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бохум - РБ Лейпциг
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
7
Офсайды
5
4
Количество передач
374
478
Сейвы
0
1
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.67
2.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «РБ Лейпцига», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум»«РБ Лейпциг»

«Бохум» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Бохум
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