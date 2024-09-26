27 сентября 2024 года на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум» в рамках 5-го тура Бундеслиги. Команды находятся в разных формах, и это обещает напряженное противостояние.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд недавно потерпела поражение от «Штутгарта» (1:5), что стало шоком для команды. Несмотря на это, дортмундцы продолжают стабильно набирать очки. В последних 5 матчах команда забила 10 голов, но и пропустила 7. Джейми Гиттенс находится в хорошей форме и уже забил 4 гола за 6 матчей.

Последние матчи:

«Штутгарт» 5:1 «Боруссия» Дортмунд

«Брюгге» 0:3 «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд 4:2 «Хайденхайм»

«Вердер» 0:0 «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд 2:0 «Айнтрахт» Франкфурт

«Бохум»

«Бохум» переживает неудачную серию, не сумев выиграть ни одного из 4-х матчей сезона, набрав лишь 1 очко. Команда не может найти баланс между атакой и обороной – 6 забитых мячей за 5 игр при 8 пропущенных. Команда пропускает в каждом матче уже 19 игр подряд, что создает серьезные проблемы в обороне.

Последние матчи:

Личные встречи

«Боруссия» Дортмунд доминирует в последних очных встречах, не проигрывая «Бохуму» в 5 последних матчах. В последних матчах «Бохум» забивал дортмундцам, но этого не хватало для победы.

Последние встречи:

28.01.2024 – «Боруссия» Дортмунд 3:1 «Бохум»

26.08.2023 – «Бохум» 1:1 «Боруссия» Дортмунд

28.04.2023 – «Бохум» 1:1 «Боруссия» Дортмунд

Статистика

«Боруссия» Дортмунд:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

«Бохум»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

0 побед, 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая форму обеих команд, можно ожидать, что «Боруссия» Дортмунд одержит победу, несмотря на проблемы в обороне. «Бохум» продолжает сталкиваться с трудностями, особенно в гостевых матчах, и шансов на успех в этой игре мало.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссии» Дортмунд – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа «Боруссии» Дортмунд за коэффициент 1.40.