27 сентября 2024 года на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум» в рамках 5-го тура Бундеслиги. Команды находятся в разных формах, и это обещает напряженное противостояние.
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд недавно потерпела поражение от «Штутгарта» (1:5), что стало шоком для команды. Несмотря на это, дортмундцы продолжают стабильно набирать очки. В последних 5 матчах команда забила 10 голов, но и пропустила 7. Джейми Гиттенс находится в хорошей форме и уже забил 4 гола за 6 матчей.
Последние матчи:
- «Штутгарт» 5:1 «Боруссия» Дортмунд
- «Брюгге» 0:3 «Боруссия» Дортмунд
- «Боруссия» Дортмунд 4:2 «Хайденхайм»
- «Вердер» 0:0 «Боруссия» Дортмунд
- «Боруссия» Дортмунд 2:0 «Айнтрахт» Франкфурт
«Бохум»
«Бохум» переживает неудачную серию, не сумев выиграть ни одного из 4-х матчей сезона, набрав лишь 1 очко. Команда не может найти баланс между атакой и обороной – 6 забитых мячей за 5 игр при 8 пропущенных. Команда пропускает в каждом матче уже 19 игр подряд, что создает серьезные проблемы в обороне.
Последние матчи:
- «Бохум» 2:2 «Хольштайн Киль»
- «Фрайбург» 2:1 «Бохум»
- «Бохум» 3:1 «Рот-Вайсс» Эссен (товарищеский матч)
- «Бохум» 0:2 «Боруссия» Мeнхенгладбах
- «РБ Лейпциг» 1:0 «Бохум»
Личные встречи
«Боруссия» Дортмунд доминирует в последних очных встречах, не проигрывая «Бохуму» в 5 последних матчах. В последних матчах «Бохум» забивал дортмундцам, но этого не хватало для победы.
Последние встречи:
- 28.01.2024 – «Боруссия» Дортмунд 3:1 «Бохум»
- 26.08.2023 – «Бохум» 1:1 «Боруссия» Дортмунд
- 28.04.2023 – «Бохум» 1:1 «Боруссия» Дортмунд
Статистика
«Боруссия» Дортмунд:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах
«Бохум»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 0 побед, 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая форму обеих команд, можно ожидать, что «Боруссия» Дортмунд одержит победу, несмотря на проблемы в обороне. «Бохум» продолжает сталкиваться с трудностями, особенно в гостевых матчах, и шансов на успех в этой игре мало.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Боруссии» Дортмунд – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
Рекомендация: Победа «Боруссии» Дортмунд за коэффициент 1.40.