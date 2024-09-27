27.09.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-1-3-1
1
Кобель
27
Коуто
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
4-2-2-2
30
Древес
25
Пасслак
18
Медич
15
Оэрман
32
Виттек
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
20
де Вит
10
Боадю
33
Хофманн
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
27
Коуто
25
Зюле
25
Зюле
27
Коуто
13
Гросс
8
Нмеча
8
Нмеча
13
Гросс
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
8
Брандт
14
Байер
14
Байер
8
Брандт
33
Хофманн
23
Миеси
23
Миеси
33
Хофманн
28
Сиссоко
10
Квартенг
10
Квартенг
28
Сиссоко
22
Беро
14
Бальде
14
Бальде
22
Беро
10
Боадю
9
Брошински
9
Брошински
10
Боадю
Остались в запасе
Боруссия Д
Бохум
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Боруссия Д - Бохум
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
9
Офсайды
2
3
Количество передач
555
283
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.16
1.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Бохума», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Бохум»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»