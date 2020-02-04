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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Фортуна
Кайзерслаутерн - Фортуна: обзор матча 04 февраля 2020
Кайзерслаутерн
04.02.2020, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 5
Завершен
Фортуна
9'
Н. Ампома
49'
Р. Хеннингс
65'
М. Циммерманн
78'
Р. Хеннингс
83'
К. Штегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кайзерслаутерн - Фортуна
83'
ГОЛ! 0:5!
К. Штегер
Пас отдал
Н. Гисельман
78'
ГОЛ! 0:4!
Р. Хеннингс
Пас отдал
А. Моралес
76'
Желтая карточка
К. Офори
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Циммерманн
Пас отдал
Н. Ампома
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хеннингс
Пас отдал
К. Штегер
48'
Желтая карточка
А. Моралес
38'
Желтая карточка
Н. Гисельман
21'
Желтая карточка
Н. Ампома
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ампома
Пас отдал
М. Циммерманн
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кайзерслаутерн - Фортуна
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
Новости команд
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Кайзерслаутерн
Фортуна
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
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