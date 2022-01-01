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Германия. Вторая Бундеслига
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Кайзерслаутерн
Состав
€ 23 млн
Кайзерслаутерн - состав команды
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Фритц Вальтер
Сайт:
http://www.fck.de/
Тренер:
Дирк Шустер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Краль Юлиан
Вра
26
€ 1 млн
34
Yannick Onohiol
Вра
-
25
Simon Simoni
Вра
-
26
Джоли Поль
Защ
26
€ 2 млн
5
Ким Джи-Су
Защ
21
€ 1.8 млн
3
Мерфи Алекс
Защ
22
€ 1.5 млн
14
Расмуссен Якоб
Защ
29
€ 1 млн
2
Аста Симон
Защ
25
€ 0.8 млн
33
Эльведи Ян
Защ
29
€ 0.7 млн
13
Векессер Эрик
Защ
29
€ 0.4 млн
4
Maxwell Gyamfi
Защ
-
5
Kelven Frees
Защ
-
43
Neal Gibs
Защ
-
15
Скитта Натан
Пол
24
€ 5 млн
21
Сауэр Марио
Пол
22
€ 1.5 млн
6
Кунце Фабиан
Пол
28
€ 1.2 млн
8
Semih Sahin
Пол
-
17
Ярдимчи Эренджан
Нап
24
€ 1.8 млн
20
Бериша Мергим
Нап
28
€ 1.2 млн
11
Канате Ибрагим
Нап
19
€ 1 млн
9
Пртаджин Иван
Нап
30
€ 1 млн
7
Риттер Марлон
Нап
31
€ 0.8 млн
11
Редондо Кенни-Принс
Нап
32
€ 0.4 млн
30
Avdo Spahic
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 4, нападающих: 7
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