- 9 мая 2022
- 23:26 Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»
- 16 августа 2021
- 23:36 Феликс Гетце попал в реанимацию. У него трещина в черепе 2
- 15 июня 2020
- 07:33 Kicker: четырехкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» станет банкротом 2
- 4 февраля 2020
- 22:40 Кубок Германии. «Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из турнира 2
- 3 июня 2019
- 21:22 «Кайзерслаутерн» заработал 750 тысяч на матче с «Баварией». Денег хватит на продление лицензии для третьей лиги 3
- 28 мая 2019
- 08:33 «Кайзерслаутерн» сыграл вничью с «Баварией». Все деньги от билетов пойдут на погашение долгов хозяев 4
- 18 августа 2018
- 18:39 Кубок Германии. «Бавария» победила «Дрохтерзен/Асель» в 1/32 финала и другие результаты 4
- 28 апреля 2018
- 06:35 «Кайзерслаутерн» впервые за 118 лет клубной истории вылетел в третью Бундеслигу 1
- 24 января 2018
- 23:04 У главного тренера «Кайзерслаутерна» во время матча с «Дармштадтом» случился сердечный приступ 3
- 26 сентября 2017
- 00:01 «Кайзерслаутерн» после восьми туров второй Бундеслиги забил в свои ворота больше, чем в чужие 3
- 7 июля 2017
- 19:53 Полиция отменила товарищеский матч «Зенита» против «Кайзерслаутерна» 7
- 26 октября 2016
- 17:21 Бывший футболист «Кайзерслаутерна» осужден на 9 лет за хранение 793 килограммов марихуаны 4
- 5 октября 2016
- 16:42 Бывший игрок «Кайзерслаутерна» Плеч обвиняется в хранении 793 килограммов марихуаны 20
- 18 июля 2016
- 18:04 «Кайзерслаутерн» намерен вернуть Клозе