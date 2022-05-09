Клозе может возглавить «Кайзерслаутерн»

«Кайзерслаутерн» рассматривает вариант со сменой главного тренера.
В ближайшее время команду может возглавить Мирослав Клозе.
Руководство клуба рассчитывает, что приход авторитетного специалиста поможет «Кайзерслаутерну» вернуться во вторую Бундеслигу через стыковые матчи.
- Клозе ранее входил в тренерский штаб «Баварии» и сборной Германии.
- Будучи футболистом, он выступал за «Кайзерслаутерн» с 1999 по 2004 год.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport1