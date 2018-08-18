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  • Кубок Германии. «Бавария» победила «Дрохтерзен/Асель» в 1/32 финала и другие результаты

Кубок Германии. «Бавария» победила «Дрохтерзен/Асель» в 1/32 финала и другие результаты

18 августа 2018, 18:39
4

«Бавария» с минимальным счетом добыла победу над «Дрохтерзен/Асель» в матче 1/32 финала Кубка Германии. Единственный гол в составе мюнхенцев забил нападающий Роберт Левандовски на 82-й минуте.

В других двух встречах «Байер» также со счетом 1:0 обыграл «Пфорцхайм», а «Хоффенхайм» разгромил «Кайзерслаутерн».

Кубок Германии. 1/32 финала

Пфорцхайм – Байер – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Аларио, 27 (с пенальти).

Кайзерслаутерн – Хоффенхайм – 1:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Жоэлинтон, 6; 0:2 – Шульц, 13; 0:3 – Жоэлинтон, 22; 1:3 – Спалвис, 33; 1:4 – Кадержабек, 51; 1:5 – Жоэлинтон, 53; 1:6 – Бренет, 63.

Дрохтерзен/Асель – Бавария – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Левандовски, 82.

Календарь Кубка Германии

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Кубок Бавария Байер Хоффенхайм Пфорцхайм Дрохтерзен/Асель Кайзерслаутерн
Комментарии (4)
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VReDNiY
1534610615
Как всегда автобус против Баварии.
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СОКОЛ САРАТОВ
1534626279
ЧЕГО ТО СЛАБОВАТО
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zigbert
1534671021
Всего один гол?
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weinmar
1534833363
Спасибо и на том! Не хватало еще по пенальти проходить. С командой из 4-ой-то лиги...
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