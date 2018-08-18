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    Кубок Германии. «Бавария» победила «Дрохтерзен/Асель» в 1/32 финала и другие результаты

    «Бавария» с минимальным счетом добыла победу над «Дрохтерзен/Асель» в матче 1/32 финала Кубка Германии. Единственный гол в составе мюнхенцев забил нападающий Роберт Левандовски на 82-й минуте.

    В других двух встречах «Байер» также со счетом 1:0 обыграл «Пфорцхайм», а «Хоффенхайм» разгромил «Кайзерслаутерн».

    Кубок Германии. 1/32 финала

    Пфорцхайм – Байер – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Аларио, 27 (с пенальти).

    Кайзерслаутерн – Хоффенхайм – 1:6 (1:3)

    Голы: 0:1 – Жоэлинтон, 6; 0:2 – Шульц, 13; 0:3 – Жоэлинтон, 22; 1:3 – Спалвис, 33; 1:4 – Кадержабек, 51; 1:5 – Жоэлинтон, 53; 1:6 – Бренет, 63.

    Дрохтерзен/Асель – Бавария – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 82.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 18:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +121

      weinmar 21 августа 2018, 09:36

      Спасибо и на том! Не хватало еще по пенальти проходить. С командой из 4-ой-то лиги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 12:30

      Всего один гол?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 августа 2018, 00:04

      ЧЕГО ТО СЛАБОВАТО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 18 августа 2018, 19:43

      Как всегда автобус против Баварии.

      1
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