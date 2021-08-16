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    Феликс Гетце попал в реанимацию. У него трещина в черепе

    Полузащитник «Кайзерслаутерна» Феликс Гетце получил серьезную травму головы в матче третьей Бундеслиги против берлинской «Виктории».

    На 72-й минуте игры футболист в результате столкновения в центре поля упал на газон. Ему оказали медицинскую помощь, после чего срочно госпитализировали.

    В больнице стало известно, что у 23-летнего хавбека выявлена трещина в черепе. Из-за этого его перевели в реанимацию.

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    Источник: Bild

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    16.08.2021 23:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +716

      Alex Y 23 минуты назад

      Часто стали футболисты травмы головы получать((

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      Рейтинг: +8569

      KOLBIS 27 минут назад

      Уже вторая за день новость о ЧП с футболистами...Скорейшего выздоровления...

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