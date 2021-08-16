Феликс Гетце попал в реанимацию. У него трещина в черепе

Полузащитник «Кайзерслаутерна» Феликс Гетце получил серьезную травму головы в матче третьей Бундеслиги против берлинской «Виктории».

На 72-й минуте игры футболист в результате столкновения в центре поля упал на газон. Ему оказали медицинскую помощь, после чего срочно госпитализировали.

В больнице стало известно, что у 23-летнего хавбека выявлена трещина в черепе. Из-за этого его перевели в реанимацию.