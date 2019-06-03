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    «Кайзерслаутерн» заработал 750 тысяч на матче с «Баварией». Денег хватит на продление лицензии для третьей лиги

    27-го мая «Кайзерслаутерн» и «Бавария» сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

    По информации Kicker, все вырученные средства были направлены на погашение долга «Кайзерслаутерна», который составляет около 20-ти миллионов евро.

    Согласно Fussball.News, клуб выручил на матче 750 тысяч евро. Этой суммы хватит на продление профессиональной лицензии и дальнейшее выступление в третьей лиге Германии.

    Прошлый сезон команда Саши Хильдманна завершила на девятом месте в турнирной таблице. Трижды в своей истории клуб выигрывал Бундеслигу (1951, 1953, 1991, 1998).

    Источник: Fussball.News

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    03.06.2019 21:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7122

      Cules2013 4 часа назад

      Как они столько долгов-то накопили, играя в низших лигах?

      0
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      ...
      Рейтинг: +70

      GSmall > Cules2013 3 часа назад

      А расторгнутые контракты с игроками и спонсорами посчитай,после понижения в 3 ю лигу

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