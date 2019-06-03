«Кайзерслаутерн» заработал 750 тысяч на матче с «Баварией». Денег хватит на продление лицензии для третьей лиги

27-го мая «Кайзерслаутерн» и «Бавария» сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

По информации Kicker, все вырученные средства были направлены на погашение долга «Кайзерслаутерна», который составляет около 20-ти миллионов евро.

Согласно Fussball.News, клуб выручил на матче 750 тысяч евро. Этой суммы хватит на продление профессиональной лицензии и дальнейшее выступление в третьей лиге Германии.

Прошлый сезон команда Саши Хильдманна завершила на девятом месте в турнирной таблице. Трижды в своей истории клуб выигрывал Бундеслигу (1951, 1953, 1991, 1998).