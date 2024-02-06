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    • «Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля

    «Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля

    В четвертьфинале Кубка Германии леверкузенский «Байер» сыграет со «Штутгартом». Игра состоится во вторник, 6 февраля и начнется в 22:45 по мск.

    «Байер»

    Леверкузенцы в 1 раунде Кубке Германии разгромили «Тевтонию Оттензен» со счетом 8:0, во 2 раунде команда со счетом 5:2 переиграла «Заундхаузен», а в 1/8 финала подопечные Хаби Алонсо победили «Падеборн 07» – та игра закончилась со счетом 3:1.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» в 1 раунде Кубка Германии победили «Балинген» – со счетом 4:0, во 2 раунде команда переиграла берлинский «Унион». В 1/8 финала Кубка Германии подопечные Себастиана Хeнесса обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

    Личные встречи

    В последних 5 очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

    • 10.12.23 «Штутгарт» – «Байер»: 1:1;
    • 14.05.23, 16:30 «Штутгарт» – «Байер»: 1:1;
    • 12.11.22, 16:30 «Байер» – «Штутгарт»: 2:0;
    • 12.02.22, 19:30 «Байер» – «Штутгарт»: 4:2;
    • 19.09.21, 16:30 «Штутгарт» – «Байер»: 1:3.

    Прогноз на матч «Байер» – «Штутгарт»

    Леверкузенский «Байер» в нынешнем розыгрыше Бундеслиги все еще не потерпел ни одного поражения, команда лидирует в чемпионате Германии и в группе Лиги Европы. «Штутгарт» тоже занимает высокое место в Бундеслиге.Предположим, «Байер» переиграет соперника, однако вряд ли сохранит свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – победа «Байера» (1.69), обе забьют (1.59).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.02.2024 10:45
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