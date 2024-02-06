В четвертьфинале Кубка Германии леверкузенский «Байер» сыграет со «Штутгартом». Игра состоится во вторник, 6 февраля и начнется в 22:45 по мск.

«Байер»

Леверкузенцы в 1 раунде Кубке Германии разгромили «Тевтонию Оттензен» со счетом 8:0, во 2 раунде команда со счетом 5:2 переиграла «Заундхаузен», а в 1/8 финала подопечные Хаби Алонсо победили «Падеборн 07» – та игра закончилась со счетом 3:1.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в 1 раунде Кубка Германии победили «Балинген» – со счетом 4:0, во 2 раунде команда переиграла берлинский «Унион». В 1/8 финала Кубка Германии подопечные Себастиана Хeнесса обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних 5 очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Байер» – «Штутгарт»

Леверкузенский «Байер» в нынешнем розыгрыше Бундеслиги все еще не потерпел ни одного поражения, команда лидирует в чемпионате Германии и в группе Лиги Европы. «Штутгарт» тоже занимает высокое место в Бундеслиге.Предположим, «Байер» переиграет соперника, однако вряд ли сохранит свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – победа «Байера» (1.69), обе забьют (1.59).