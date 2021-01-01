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Агент Жирова: «Александр лидер «Зандхаузена». Он вернется в Россию только в клуб из топ-5»

Владимир Дейнека, агент защитника «Зандхаузена» Александра Жирова, высказался о будущем своего клиента.

«Пока Александр хочет продолжить карьеру в «Зандхаузене». Интерес к Жирову был почти от всех команд нижней восьмерки чемпионата России, но это просто неинтересно.

Он бы вернулся, если бы появился какой-то достойный вариант с клубом из первой пятерки, который ставит перед собой серьезные задачи, с хорошей финансовой базой, тогда это можно было бы рассматривать.

Но на данный момент у Александра все идет хорошо в Германии, он провел там за сто матчей, лидер команды. Жирова в первую очередь интересует спортивная составляющая, и на основании этого принимаются все решения», – сказал Дейнека.

  • Жиров забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 33 матчах минувшего сезона.
  • Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2023 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:57
Комментарии3
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    Рейтинг: +190

    Fialet 1 час назад

    Ещё прикололо, что пишет: "Жирова в первую очередь интересует спортивная составляющая", но при этом чуть выше, чтобы клуб был " с хорошей финансовой базой".

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    Рейтинг: +13669

    Skull_Boy 2 часа назад

    Из подвала второй лиги Германии в элиту России да да да

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    Рейтинг: +2936

    Беспонтий 2 часа назад

    Jedem das Seine
    агент тупо шайзе

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