Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Зандхаузен - турнирная таблица

Зандхаузен
Германия. Вторая Бундеслига
Сайт:
http://www.svsandhausen.de
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Арминия
2
Динамо Дрезден
3
Саарбрюккен
4
Энерги
5
Ганза
6
Виктория
7
Ферль
8
Рот-Вайсс
9
Веен
10
Ингольштадт
11
Мюнхен 1860
12
Алемания
13
Эрцгебирге
14
Оснабрюк
15
Штутгарт II
16
Вальдхоф Мангейм
17
Боруссия Дортмунд II
18
Ганновер 96 II
19
Зандхаузен
20
Унтерхахинг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
9
8
64
36
28
72
38
20
11
7
71
39
32
71
38
18
11
9
59
47
12
65
38
18
8
12
64
54
10
62
38
19
5
14
54
45
9
62
38
18
5
15
59
48
11
59
38
15
12
11
62
55
7
57
38
16
8
14
55
54
1
56
38
15
10
13
59
60
-1
55
38
14
12
12
72
63
9
54
38
15
8
15
57
61
-4
53
38
12
14
12
44
44
0
50
38
15
5
18
52
65
-13
50
38
13
9
16
46
55
-9
48
38
12
11
15
49
59
-10
47
38
10
14
14
42
45
-3
44
38
11
9
18
52
60
-8
42
38
9
10
19
51
70
-19
37
38
9
8
21
49
69
-20
35
38
4
13
21
40
72
-32
25
Команда
1
Ганза
2
Динамо Дрезден
3
Арминия
4
Виктория
5
Саарбрюккен
6
Энерги
7
Ингольштадт
8
Штутгарт II
9
Эрцгебирге
10
Алемания
11
Рот-Вайсс
12
Веен
13
Ферль
14
Вальдхоф Мангейм
15
Оснабрюк
16
Боруссия Дортмунд II
17
Мюнхен 1860
18
Зандхаузен
19
Ганновер 96 II
20
Унтерхахинг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
4
3
33
15
18
40
19
11
6
2
39
19
20
39
19
11
5
3
36
20
16
38
19
12
1
6
35
21
14
37
19
11
4
4
33
21
12
37
19
10
4
5
37
25
12
34
19
9
6
4
35
30
5
33
19
10
3
6
32
27
5
33
19
10
3
6
28
26
2
33
19
8
8
3
23
15
8
32
19
9
5
5
33
26
7
32
19
9
4
6
28
28
0
31
19
7
8
4
28
25
3
29
19
7
7
5
25
20
5
28
19
8
4
7
21
24
-3
28
19
7
5
7
27
26
1
26
19
7
4
8
28
30
-2
25
19
6
2
11
28
40
-12
20
19
5
5
9
25
38
-13
20
19
3
8
8
22
29
-7
17
Команда
1
Арминия
2
Динамо Дрезден
3
Ферль
4
Саарбрюккен
5
Мюнхен 1860
6
Энерги
7
Веен
8
Рот-Вайсс
9
Виктория
10
Ганза
11
Ингольштадт
12
Оснабрюк
13
Алемания
14
Ганновер 96 II
15
Эрцгебирге
16
Вальдхоф Мангейм
17
Боруссия Дортмунд II
18
Зандхаузен
19
Штутгарт II
20
Унтерхахинг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
4
5
28
16
12
34
19
9
5
5
32
20
12
32
19
8
4
7
34
30
4
28
19
7
7
5
26
26
0
28
19
8
4
7
29
31
-2
28
19
8
4
7
27
29
-2
28
19
6
6
7
31
32
-1
24
19
7
3
9
22
28
-6
24
19
6
4
9
24
27
-3
22
19
7
1
11
21
30
-9
22
19
5
6
8
37
33
4
21
19
5
5
9
25
31
-6
20
19
4
6
9
21
29
-8
18
19
4
5
10
26
32
-6
17
19
5
2
12
24
39
-15
17
19
3
7
9
17
25
-8
16
19
4
4
11
25
34
-9
16
19
3
6
10
21
29
-8
15
19
2
8
9
17
32
-15
14
19
1
5
13
18
43
-25
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
1
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
3
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
5
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
10
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
11
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
8
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+