Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
9
8
64
36
28
72
38
20
11
7
71
39
32
71
38
18
11
9
59
47
12
65
38
18
8
12
64
54
10
62
38
19
5
14
54
45
9
62
38
18
5
15
59
48
11
59
38
15
12
11
62
55
7
57
38
16
8
14
55
54
1
56
38
15
10
13
59
60
-1
55
38
14
12
12
72
63
9
54
38
15
8
15
57
61
-4
53
38
12
14
12
44
44
0
50
38
15
5
18
52
65
-13
50
38
13
9
16
46
55
-9
48
38
12
11
15
49
59
-10
47
38
10
14
14
42
45
-3
44
38
11
9
18
52
60
-8
42
38
9
10
19
51
70
-19
37
38
9
8
21
49
69
-20
35
38
4
13
21
40
72
-32
25
Команда
1
3
4
6
10
11
12
13
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
4
3
33
15
18
40
19
11
6
2
39
19
20
39
19
11
5
3
36
20
16
38
19
12
1
6
35
21
14
37
19
11
4
4
33
21
12
37
19
10
4
5
37
25
12
34
19
9
6
4
35
30
5
33
19
10
3
6
32
27
5
33
19
10
3
6
28
26
2
33
19
8
8
3
23
15
8
32
19
9
5
5
33
26
7
32
19
9
4
6
28
28
0
31
19
7
8
4
28
25
3
29
19
7
7
5
25
20
5
28
19
8
4
7
21
24
-3
28
19
7
5
7
27
26
1
26
19
7
4
8
28
30
-2
25
19
6
2
11
28
40
-12
20
19
5
5
9
25
38
-13
20
19
3
8
8
22
29
-7
17
Команда
1
3
6
7
9
10
11
12
13
15
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
4
5
28
16
12
34
19
9
5
5
32
20
12
32
19
8
4
7
34
30
4
28
19
7
7
5
26
26
0
28
19
8
4
7
29
31
-2
28
19
8
4
7
27
29
-2
28
19
6
6
7
31
32
-1
24
19
7
3
9
22
28
-6
24
19
6
4
9
24
27
-3
22
19
7
1
11
21
30
-9
22
19
5
6
8
37
33
4
21
19
5
5
9
25
31
-6
20
19
4
6
9
21
29
-8
18
19
4
5
10
26
32
-6
17
19
5
2
12
24
39
-15
17
19
3
7
9
17
25
-8
16
19
4
4
11
25
34
-9
16
19
3
6
10
21
29
-8
15
19
2
8
9
17
32
-15
14
19
1
5
13
18
43
-25
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире