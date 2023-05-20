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Германия. Вторая Бундеслига
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Зандхаузен
Новости
€ 200 тыс
Зандхаузен - новости команды
Зандхаузен
Германия. Вторая Бундеслига
Сайт:
http://www.svsandhausen.de
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Результаты
Расписание
Таблица
Экс-игрок сборной России вылетел из второй Бундеслиги
2023.05.20 20:59
Пост
Как дела у русских футболистов в Европе
2023.01.12 12:08
8
Жиров: «Россию для себя не закрываю. Всe будет зависеть не от денег»
2022.10.31 12:41
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
2022.10.31 11:11
1
«Неправильно, когда спорт мешают с политикой». Жиров – об отстранении России
2022.10.31 09:23
Жиров сравнил жизнь в России и Германии
2022.10.31 08:16
2
Фото
Немецкий клуб объявил о переходе Адеми. Неделю назад он говорил, что останется в «Химках»
2022.08.16 16:00
1
«Динамо» хочет подписать 31-летнего Жирова из «Зандхаузена»
2022.07.19 21:59
1
Агент Жирова: «Александр лидер «Зандхаузена». Он вернется в Россию только в клуб из топ-5»
2022.06.03 11:57
3
Фото
Жиров достиг отметки в 100 матчей во 2-й Бундеслиге
2022.02.18 21:47
1
Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
2021.08.07 23:43
Metaratings: Жиров покинет «Зандхаузен» по окончании сезона. Он открыт к предложениям из России
2021.03.15 15:13
3
Жиров стал самым дорогим игроком «Зандхаузена» после обновления рыночных стоимостей
2020.11.19 17:36
1
Жиров – о вызове в сборную России: «Впечатления только положительные. Рад быть здесь»
2020.10.05 12:15
1
«СЭ»: два клуба РПЛ предлагают контракт Жирову, игрок хочет остаться в Европе
2020.09.30 17:56
Россиянин Жиров – в символической сборной 31-го тура второй Бундеслиги по версии Kicker
2020.06.15 20:30
Защитник «Зандхаузена» Жиров: «Абсолютно нормально после матча выпить с президентом по бутылке пива»
2020.05.29 14:39
Российский защитник Жиров: «В «Зандхаузене» меня сразу стали называть Путиным»
2019.10.15 20:15
5
Кубок Германии. «Боруссия» Д в 1/32 финала всухую обыграла «Юрдинген», «Боруссия» М – «Зандхаузен»
2019.08.10 00:31
Пауревич перешел из «Уфы» в «Зандхаузен»
2019.07.02 13:22
4
Представитель Жирова подтвердил, что игроком интересуются клубы из Бундеслиги
2019.04.27 20:37
2
«Чемпионат»: Жировым интересуются клубы Бундеслиги
2019.04.27 17:44
3
Фото
Защитник «Енисея» Жиров перешел в немецкий клуб из второй Бундеслиги
2018.06.12 17:14
7
Кубок Германии. Гол Коноплянки помог «Шальке-04» разгромить «Зандхаузен» и выйти в четвертьфинал
2017.02.08 22:17
Кубок Германии. В серии пенальти «Байер» проиграл «Шпортфройнде Зиген» и другие результаты
2016.10.25 22:16
3
Главные новости
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
1
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
3
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
5
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
10
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
11
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
8
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
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