Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Защитник «Зандхаузена» Жиров: «Абсолютно нормально после матча выпить с президентом по бутылке пива»

    Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал, как проходит его адаптация в Германии.

    «Я единственный русский во второй Бундеслиге, но моя национальность никого не удивляет. Скорее меня удивляет, откуда они все знают русский мат. Язык сейчас уже нормальный, свободно разговариваю, интервью пресс-службе даю. С партнерами даже в «Уно» пытался играть, но там они очень быстро говорят, сложно воспринимать с такой скоростью. Так что обычно не играю, а просто сижу с чаем и кофе, смеюсь с ними.

    Почему только с чаем и кофе? Вообще это стереотип, что в Германии только пиво и сосиски. Тут полно мест с правильным питанием, полно итальянских ресторанов. Пиво нам могут занести в раздевалку – после игры, например. Президент к нам заходит после матчей в раздевалку, абсолютно нормально выпить там с ним по бутылке пива», – сказал футболист.

    • Жиров присоединился к «Зандхаузену» летом 2018 года на правах свободного агента.
    • В его активе 47 сыгранных матчей, три забитых гола и одна результативная передача.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76759
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru