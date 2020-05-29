Защитник «Зандхаузена» Жиров: «Абсолютно нормально после матча выпить с президентом по бутылке пива»

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал, как проходит его адаптация в Германии.

«Я единственный русский во второй Бундеслиге, но моя национальность никого не удивляет. Скорее меня удивляет, откуда они все знают русский мат. Язык сейчас уже нормальный, свободно разговариваю, интервью пресс-службе даю. С партнерами даже в «Уно» пытался играть, но там они очень быстро говорят, сложно воспринимать с такой скоростью. Так что обычно не играю, а просто сижу с чаем и кофе, смеюсь с ними.

Почему только с чаем и кофе? Вообще это стереотип, что в Германии только пиво и сосиски. Тут полно мест с правильным питанием, полно итальянских ресторанов. Пиво нам могут занести в раздевалку – после игры, например. Президент к нам заходит после матчей в раздевалку, абсолютно нормально выпить там с ним по бутылке пива», – сказал футболист.