Metaratings: Жиров покинет «Зандхаузен» по окончании сезона. Он открыт к предложениям из России

Защитник сборной России Александр Жиров покинет немецкий «Зандхаузен» по окончании сезона.

По информации Metaratings, Жиров должен был уйти из клуба второй Бундеслиги еще летом прошлого года и перейти в «Ганновер», но клубы не согласовали условия трансфера.

«Зандхаузен» готов отпустить 30-летнего футболиста этим летом, снизив свои финансовые запросы. Сообщается, что Жиров открыт к любым предложениям – в том числе из России – но приоритетным для него будет переход в клуб первой или второй Бундеслиги.