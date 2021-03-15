Metaratings: Жиров покинет «Зандхаузен» по окончании сезона. Он открыт к предложениям из России

Защитник сборной России Александр Жиров покинет немецкий «Зандхаузен» по окончании сезона.
По информации Metaratings, Жиров должен был уйти из клуба второй Бундеслиги еще летом прошлого года и перейти в «Ганновер», но клубы не согласовали условия трансфера.
«Зандхаузен» готов отпустить 30-летнего футболиста этим летом, снизив свои финансовые запросы. Сообщается, что Жиров открыт к любым предложениям – в том числе из России – но приоритетным для него будет переход в клуб первой или второй Бундеслиги.
- В сентябре 2020 года сообщалось, что у защитника есть два предложения от клубов РПЛ.
- В октябре 2020-го Жиров вызывался в сборную России.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Источник: Metaratings