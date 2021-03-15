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  • Metaratings: Жиров покинет «Зандхаузен» по окончании сезона. Он открыт к предложениям из России

Metaratings: Жиров покинет «Зандхаузен» по окончании сезона. Он открыт к предложениям из России

15 марта 2021, 15:13
3

Защитник сборной России Александр Жиров покинет немецкий «Зандхаузен» по окончании сезона.

По информации Metaratings, Жиров должен был уйти из клуба второй Бундеслиги еще летом прошлого года и перейти в «Ганновер», но клубы не согласовали условия трансфера.

«Зандхаузен» готов отпустить 30-летнего футболиста этим летом, снизив свои финансовые запросы. Сообщается, что Жиров открыт к любым предложениям – в том числе из России – но приоритетным для него будет переход в клуб первой или второй Бундеслиги.

  • В сентябре 2020 года сообщалось, что у защитника есть два предложения от клубов РПЛ.
  • В октябре 2020-го Жиров вызывался в сборную России.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Источник: Metaratings
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Зандхаузен Жиров Александр
Комментарии (3)
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вальтер 79
1615821453
еще один списанный футболер хочет вернуться
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Korsar_03
1615826644
Тааааак. Что это за клуб и кто такой Жиров... Надеюсь, я не один ничего не знаю про это типчика
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Hektor 84
1615892962
Кому он в 30 лет нужен? Если только в Тамбов.
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