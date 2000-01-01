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    Metaratings: Жиров покинет «Зандхаузен» по окончании сезона. Он открыт к предложениям из России

    Защитник сборной России Александр Жиров покинет немецкий «Зандхаузен» по окончании сезона.

    По информации Metaratings, Жиров должен был уйти из клуба второй Бундеслиги еще летом прошлого года и перейти в «Ганновер», но клубы не согласовали условия трансфера.

    «Зандхаузен» готов отпустить 30-летнего футболиста этим летом, снизив свои финансовые запросы. Сообщается, что Жиров открыт к любым предложениям – в том числе из России – но приоритетным для него будет переход в клуб первой или второй Бундеслиги.

    • В сентябре 2020 года сообщалось, что у защитника есть два предложения от клубов РПЛ.
    • В октябре 2020-го Жиров вызывался в сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: Metaratings

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