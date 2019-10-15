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  • Российский защитник Жиров: «В «Зандхаузене» меня сразу стали называть Путиным»

Российский защитник Жиров: «В «Зандхаузене» меня сразу стали называть Путиным»

15 октября 2019, 20:15
5

Российский защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен», рассказал о своем пребывании в немецкой команде.

«Поначалу было немного тяжело: другой язык, менталитет. Возникали бытовые трудности. Когда клуб нашeл мне квартиру, там была только кухня. Всe остальное пришлось покупать самому. А когда съезжаешь с квартиры, должен оставить еe полностью пустой.

Обязательно надо иметь машину, без неe в Германии никуда, а такси очень дорогое. Я почти сразу начал учить язык. Первые полгода здесь закалили меня, я долго ждал своего шанса от тренера и дождался, потом всe пошло легче.

Кто входит в «русскую мафию» «Зандхаузена»? Я, Эрик Зенга и хорват Иван Пауревич, который был в «Уфе». Вообще, уже на первой тренировке с командой я услышал много русского мата. Вся команда его знает без исключения, хотя их никто не учил этому.

Меня сразу стали называть Путиным — это их главная ассоциация с Россией. С Эриком подружились сразу, а Пауревич пришeл в команду летом. И вот как-то мы стоим втроeм на поле, разговариваем на русском, а президент нам в шутку говорит: «Эй, русские, давайте на немецком говорите», – сказал Жиров.

  • Жиров перешел в «Зандхаузен» из «Енисея» летом 2018 года на правах свободного агента.
  • В этом сезоне 28-летний защитник принял участие в десяти матчах.

Источник: «Чемпионат»
Германия Зандхаузен Жиров Александр
Комментарии (5)
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Axe111
1571162168
.........
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Yev
1571167542
Главное что не балалайкой, водкой и медведем, а Путиным это хорошо, даже завидую.
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Fju-2
1571171101
В ответ тогда можно их Гитлерами называть.
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alikatos
1571201047
Унас в Германии ето нормально..
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