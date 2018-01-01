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Игрок «Зандхаузена» Жиров: «Ко мне в Германии негатива не было»

Защитник клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров рассказал об отношении к себе в Германии.

– Ко мне вопросов никаких не возникало, отношение болельщиков всегда было спокойное. В Германии в принципе большое русскоговорящее население.

– В соцсетях тебе тоже ничего по поводу спецоперации не писали?

– Не сказал бы, что я активно сижу в соцсетях, но нет. Ко мне не было вообще никакого негатива.

  • 31-летний Жиров играет в Зандхзаузене с 2018 года.
  • Контракт действует еще год.
  • В минувшем сезоне 2-й Бундеслиги Жиров провел 32 матча, забил гол, сделал 2 ассиста.

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Источник: Metaratings

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