Игрок «Зандхаузена» Жиров: «Ко мне в Германии негатива не было»

Защитник клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров рассказал об отношении к себе в Германии.

– Ко мне вопросов никаких не возникало, отношение болельщиков всегда было спокойное. В Германии в принципе большое русскоговорящее население.

– В соцсетях тебе тоже ничего по поводу спецоперации не писали?

– Не сказал бы, что я активно сижу в соцсетях, но нет. Ко мне не было вообще никакого негатива.