Игрок «Зандхаузена» Жиров: «Ко мне в Германии негатива не было»

Защитник клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров рассказал об отношении к себе в Германии.
– Ко мне вопросов никаких не возникало, отношение болельщиков всегда было спокойное. В Германии в принципе большое русскоговорящее население.
– В соцсетях тебе тоже ничего по поводу спецоперации не писали?
– Не сказал бы, что я активно сижу в соцсетях, но нет. Ко мне не было вообще никакого негатива.
- 31-летний Жиров играет в Зандхзаузене с 2018 года.
- Контракт действует еще год.
- В минувшем сезоне 2-й Бундеслиги Жиров провел 32 матча, забил гол, сделал 2 ассиста.
Источник: Metaratings