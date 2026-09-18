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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
СКА-Хабаровск
Александр Жиров
Статистика
€ 200 тыс
Александр Жиров - статистика
СКА-Хабаровск
24 января 1991 (35)
#2 | Защитник
193 см | 88 кг
Россия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Сочи
1 : 1
18.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. PARI Первая лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
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Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Сочи
1 : 1
18.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
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