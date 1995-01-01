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    Жиров покинул расположение сборной России

    Защитник сборной России Александр Жиров точно не сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии. В связи с этим футболист «Зандхаузена» покинул команду.

    «Сборная России проводит на стадионе имени Метревели в Сочи восстановительную тренировку. Футболисты занимаются по группам в зависимости от проведeнного времени во вчерашнем матче. Расположение команды покинул защитник Александр Жиров.

    Между Словакией и Германией, где он выступает за «Зандхаузен», существует жeсткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда», – написала пресс-служба россиян.

    • Жирова вызывали в сборную еще в прошлом году.
    • По информации Metaratings, Жиров покинет «Зандхаузен» летом.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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