Жиров покинул расположение сборной России

Защитник сборной России Александр Жиров точно не сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии. В связи с этим футболист «Зандхаузена» покинул команду.

«Сборная России проводит на стадионе имени Метревели в Сочи восстановительную тренировку. Футболисты занимаются по группам в зависимости от проведeнного времени во вчерашнем матче. Расположение команды покинул защитник Александр Жиров.

Между Словакией и Германией, где он выступает за «Зандхаузен», существует жeсткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда», – написала пресс-служба россиян.

Жирова вызывали в сборную еще в прошлом году.

По информации Metaratings, Жиров покинет «Зандхаузен» летом.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»