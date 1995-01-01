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    Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»

    Видеоблогер Василий Уткин объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги «Зандхаузена» Александра Жирова. Журналист считает, что футболиста таким образом делают востребованным на рынке.

    «Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают только для того, чтобы продать. Создать спрос и продать.

    И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб «Зандхаузен», борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова», – написал Уткин.

    • Жирова вызывали в сборную еще в прошлом году.
    • По информации Metaratings, Жиров покинет «Зандхаузен» летом.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11471

      Skull_Boy 48 минут назад

      Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4202

      sochi-2013 1 час назад

      Может просто хотят заиграть за Россию? Хрена тут конспирологию разводить!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2372

      Fusballer > sochi-2013 1 час назад

      Много кто хочет, а вот достойны ли?

      0
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      ...
      Рейтинг: +276

      FCLM_FCRM > sochi-2013 16 минут назад

      Заиграть кого? Ты про такой клуб слышал хоть раз? Как и про самого игрока?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21085

      Боцман59rus 1 час назад

      Америку открыл , у меня больше вопросов по друзьям шашлычника,, вот их нахождение в сборной - проблема.
      Вызов в сборную для раскрутки, конечно порочная практика, тем более, когда усатый имеет с агентов за это, гнать надо всех г,а,н,д,о,н,о,в за этот бизнес

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1592

      Play 1 час назад

      Аргентинскую практику осваивают, я помню, когда в середине нулевых к нам оптом завозили аргентинцев (преимущественно шлаковых), на кого не взглянешь - игрок сборной Аргентины, там агенты плотно сотрудничали с федерацией, и было обычным делом заигрывать всех подряд в сборной, чтобы продать подороже в Европу футболиста с пометкой "игрок сборной".

      0
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      Рейтинг: +14559

      alarm 1 час назад

      за рылов сразу стыдно стало) как им из бундеса впарили нонэйма саенко))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2372

      Fusballer > alarm 1 час назад

      Саенко - бронзовый призёр ЧЕ-2008))) Гы-гы-гы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8837

      Hektor 84 1 час назад

      Гнать чабана давно пора из сборной! И назначить европейского топ тренера. Кстати Лёв скоро освободится.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8837

      Hektor 84 1 час назад

      А шлюпу вызывает чтоб в Европу продать?))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6110

      "supermax" > Hektor 84 1 час назад

      ага...на порнхаб....ахах

      3
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      Рейтинг: +276

      FCLM_FCRM > Hektor 84 17 минут назад

      Так он уже одной ногой там. Англия... Англия... Ньюкасл... Вулверхемптон... Тоттенхем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5794

      Рубинище 1 час назад

      Свои интересы выше сборной. уже давно понятно, что ряд игроков вызывают не по спортивным принцыпам.

      4
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      Рейтинг: +6110

      "supermax" > Рубинище 1 час назад

      ничего личного, только бизнес

      2
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      Рейтинг: +12169

      KLIM777 1 час назад

      Ага Черчесов продаст его)))

      0
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      Рейтинг: +2372

      Fusballer > KLIM777 1 час назад

      Агент процент пообещал.

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