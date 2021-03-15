Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»

Видеоблогер Василий Уткин объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги «Зандхаузена» Александра Жирова. Журналист считает, что футболиста таким образом делают востребованным на рынке.

«Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают только для того, чтобы продать. Создать спрос и продать.

И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб «Зандхаузен», борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова», – написал Уткин.