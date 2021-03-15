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  • Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»

Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»

15 марта 2021, 17:45
26

Видеоблогер Василий Уткин объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги «Зандхаузена» Александра Жирова. Журналист считает, что футболиста таким образом делают востребованным на рынке.

«Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают только для того, чтобы продать. Создать спрос и продать.

И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб «Зандхаузен», борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова», – написал Уткин.

  • Жирова вызывали в сборную еще в прошлом году.
  • По информации Metaratings, Жиров покинет «Зандхаузен» летом.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Жиров Александр Уткин Василий
Комментарии (26)
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Рубинище
1615821368
Свои интересы выше сборной. уже давно понятно, что ряд игроков вызывают не по спортивным принцыпам.
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Hektor 84
1615822343
А шлюпу вызывает чтоб в Европу продать?))))
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Hektor 84
1615822445
Гнать чабана давно пора из сборной! И назначить европейского топ тренера. Кстати Лёв скоро освободится.
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Play
1615822748
Аргентинскую практику осваивают, я помню, когда в середине нулевых к нам оптом завозили аргентинцев (преимущественно шлаковых), на кого не взглянешь - игрок сборной Аргентины, там агенты плотно сотрудничали с федерацией, и было обычным делом заигрывать всех подряд в сборной, чтобы продать подороже в Европу футболиста с пометкой "игрок сборной".
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Боцман59rus
1615822776
Америку открыл , у меня больше вопросов по друзьям шашлычника,, вот их нахождение в сборной - проблема. Вызов в сборную для раскрутки, конечно порочная практика, тем более, когда усатый имеет с агентов за это, гнать надо всех г,а,н,д,о,н,о,в за этот бизнес
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Skull_Boy
1615824457
Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки...
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JTherry
1615828885
если Жировым занимается агенство Агузарова, то где-то торчат уши Черчесова... Зандхаузен больше название концлагеря напоминает... из второй Бундеслиги в 30 лет - и сразу в сборную)) и где его игру мог видеть Черчесов? а форма напоминает краснодарскую...
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vladik12
1615830834
Недаром говорят: футбол в наше время прежде всего бизнес.
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Fju-2
1615834719
Черчесов ещё будучи тренером Спартака, признавался, что при выборе состава, ориентируется на цены игроков, он же как-то выходил к фанатам: - ... кто самый дорогой футболист сейчас в нашей команде? - Павлюченко. - Ребят, ну я не могу сделать из него 20 миллионов и сейчас превратить в 5 миллионов, потому что я вижу, что не должен убивать его цену. Вот сегодня он опять не доказал то, что нам надо. Теперь это вы видели, да? - Видели.
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Garrincha58
1615839799
и это всё из за лимита и лимит держат чтобы наживаться, а не ради сборной не ради футбола вот такие настали времена, о нравы! вот поэтому у нас такой футбол и полная ж..па в рейтинге сборной и клубного футбола
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