Нойштедтер, Мирзов, Фомин и Заболотный – в заявке сборной России на мартовские матчи

Стала известна полная заявка сборной России на мартовские матчи.
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»);
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семeнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА);
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»);
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
- Россияне проведут матчи 24, 27 и 30 марта.
- Соперники – Мальта, Словения и Словакия.
- Для Дюпина и Самошникова этот вызов в сборную стал дебютным.