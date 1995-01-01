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    Нойштедтер, Мирзов, Фомин и Заболотный – в заявке сборной России на мартовские матчи

    Стала известна полная заявка сборной России на мартовские матчи.

    Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»);

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семeнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА);

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»);

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: -179

      Закат ЕдРа 4 минуты назад

      Шлюбу главное что бы не вызывал

      0
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      Рейтинг: +2364

      Fusballer 7 минут назад

      Жиров)) Уахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21069

      Боцман59rus 18 минут назад

      Усатый совсем тронулся, на Мальту пенсионеров вызывать, клиника всего нашего футбола, в лице надутого павлина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6380

      САДЫЧОК 19 минут назад

      Из того , что имеем
      Дюпин
      Караваев Кудряшов Жирков Марио
      Зобнин Миранчук Кузяев Головин
      Заболотный Соболев
      Запас Мостовой Фомин
      Остальных отправить домой...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      ZAITZEFF2011 20 минут назад

      Почему Макарова нет в составе?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +776

      Хейтер Аларм 26 минут назад

      Мы пришли к тому, что наша молодежная сборная ничуть не хуже основной)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11460

      Skull_Boy > Хейтер Аларм 21 минуту назад

      Она даже лучше и ужея угораю от того, что Лесовой в игноре, а это дятел Рома в сборной

      0
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      Рейтинг: +8006

      NewLife 29 минут назад

      Охренеть, прямо молодежка какая-то, с запахом нафталина. Скоро избиение Мальты и Словении = +40 тыс в карман.

      3
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      Рейтинг: +128

      RUSSIANPOWER 30 минут назад

      Нойштедтер даже в Динамо в основу через раз пробивается, а в сборной постоянный клиент.. такая она у нас, сборная..

      2
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      Рейтинг: +11460

      Skull_Boy 36 минут назад

      Это е_6анный звиздец и Мальта я вверю в тебя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      BlackMurderDeco 37 минут назад

      Одно не могу понять , зачем вызывать это дно Заболотного, если есть соболев, комличенко?

      -1
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      Рейтинг: +11460

      Skull_Boy > BlackMurderDeco 35 минут назад

      Это бревно играет за 2й состав из Питера, пора уже привыкнуть по какому принципу отбор в сборную происходит, а не по принципу справедливости и игр за команду, а тем более качеств

      3
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