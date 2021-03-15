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  • Нойштедтер, Мирзов, Фомин и Заболотный – в заявке сборной России на мартовские матчи

Нойштедтер, Мирзов, Фомин и Заболотный – в заявке сборной России на мартовские матчи

15 марта 2021, 12:29
45

Стала известна полная заявка сборной России на мартовские матчи.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семeнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Источник: Телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (45)
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BlackMurderDeco
1615800883
Одно не могу понять , зачем вызывать это дно Заболотного, если есть соболев, комличенко?
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RUSSIANPOWER
1615801284
Нойштедтер даже в Динамо в основу через раз пробивается, а в сборной постоянный клиент.. такая она у нас, сборная..
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Закат ЕдРа
1615802839
Шлюбу главное что бы не вызывал
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Garrincha58
1615803146
ужас! почему нет Макарова он сейчас лучший нап. среди русских что там делают Оздоев Жирков Ахметов Ионов и кончно Дзюба он не достоин вызова да ещё в качестве капитана
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Вомбат
1615803877
Черчесов жжет со своим списком. Жиров играет в команде 2-й бундеслиги, команде уровня примерно Урала. И говорят, что он там не лучший защитник, а игрок ротации. Нойштедтер сидит в Динамо в глухом запасе, Мостовой в Зените выходит на 10 минут, да и только, если команда выигрывает. Мирзов -- игрок уровня Химок, не выше. Бедоносец Смольников играет в Краснодаре только из-за эпидемии травм в этой команде. Про капитана сборной Дзюбу я лучше промолчу.
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Черкизовский Кот
1615807585
Жиров - игрок 17-й (из 18) команды Второй Бундеслиги. Нойштедтер если и был хорошим игроком, то ещё до сборной России. Ахметов был хорош только в 2018-м. Заболотный и Джанаев, наверное, родственники Черчесова. А вот за Дюпина рад. Заслужил уже свой вызов.
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Евгений Агеев
1615810796
Ублюдский состав сборной!
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омск55
1615811460
Сколько шлака просто пипец. Туда либо по блату либо за деньги. А усатый точно тренер?
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NewLife
1615813910
Почему нет змс Кутепова и почти Мбаппе Кокорина с массажистом ?))
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mdu86
1615814248
Мостовой выходит на замены в конце матча, если только Зенит ведёт в счёте, Жирков (к нему претензий никогда не было, технарь, боец каких только поискать, но он сейчас вообще на поле не выходит), Нойштедтер вообще без комментариев... В сборную набирают исключительно по умению мариновать и жарить шашлык. В нападении 3 столба, опять смотреть "тики-таку" с закидушками на рукоблуда...
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