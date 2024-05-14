Защитник «Балтики» рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком»

Защитник «Балтики» Александр Жиров сказал, что его команда провела работу над ошибками перед финальным матчем Пути регионов Кубка России со «Спартаком». В матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3) калининградцы пропустили два мяча в компенсированное время второго тайма.

«Мы играем дома, ждем полный стадион, ажиотаж. Понятно, что это финал Пути регионов, мы, конечно, рассчитываем только на победу.

Мы провели работу над ошибками, разобрали всe, поняли, что и в каких аспектах нам нужно улучшить. Перерыв между играми маленький, эмоции убираешь в сторону и готовишься к игре, переживать некогда», – сказал Жиров.