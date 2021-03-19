Шалимов: «Знаю, что Жиров – товарищ с ленцой»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов охарактеризовал защитник немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова. Игрока на этой неделе вновь вызвали в сборную России.
«Знаю, товарищ с ленцой. Станислав Черчесов вернулся к нему опять. Он вызывает опытных игроков, которых знает», – сказал Шалимов.
- Жирова вызывали в сборную еще в прошлом году.
- По информации Metaratings, Жиров покинет «Зандхаузен» летом.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»