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    Шалимов: «Знаю, что Жиров – товарищ с ленцой»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов охарактеризовал защитник немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова. Игрока на этой неделе вновь вызвали в сборную России.

    «Знаю, товарищ с ленцой. Станислав Черчесов вернулся к нему опять. Он вызывает опытных игроков, которых знает», – сказал Шалимов.

    • Жирова вызывали в сборную еще в прошлом году.
    • По информации Metaratings, Жиров покинет «Зандхаузен» летом.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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