Шалимов: «Знаю, что Жиров – товарищ с ленцой»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов охарактеризовал защитник немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова. Игрока на этой неделе вновь вызвали в сборную России.

«Знаю, товарищ с ленцой. Станислав Черчесов вернулся к нему опять. Он вызывает опытных игроков, которых знает», – сказал Шалимов.

Жирова вызывали в сборную еще в прошлом году.

По информации Metaratings, Жиров покинет «Зандхаузен» летом.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»