Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
2 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

«Жесткий, но с чувством юмора». Жиров – о Черчесове

Бывший защитник сборной России Александр Жиров поговорил об экс-тренере команды Станиславе Черчесове.

– А каким тебе запомнился Станислав Черчесов?

– Дисциплинированный, жесткий, но с хорошим чувством юмора. Что-то конкретное не скажу, но он может как напихать, так и в какой-то момент разрядить обстановку. Могу сказать о Черчесове только хорошее.

  • 31-летний Жиров играет в Зандхзаузене с 2018 года.
  • Контракт действует еще год.
  • В минувшем сезоне 2-й Бундеслиги Жиров провел 32 матча, забил гол, сделал 2 ассиста.

Новости по теме
Черчесов посетил игру «Химки» – «СКА-Хабаровск»
Сычев: «Я почти поверил в антиспартаковский заговор» 2
Сычев: «К Захаряну очень серьезный интерес в Европе, я это знаю. Пора ехать»
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:46
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11