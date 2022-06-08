«Жесткий, но с чувством юмора». Жиров – о Черчесове

Бывший защитник сборной России Александр Жиров поговорил об экс-тренере команды Станиславе Черчесове.

– А каким тебе запомнился Станислав Черчесов?

– Дисциплинированный, жесткий, но с хорошим чувством юмора. Что-то конкретное не скажу, но он может как напихать, так и в какой-то момент разрядить обстановку. Могу сказать о Черчесове только хорошее.