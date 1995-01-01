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    Черчесов – о вызове Жирова в сборную: «Стабильно играет в «Зандхаузене», иногда капитанит»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, с чем связан вызов защитника Александра Жирова на октябрьские матчи сборной.

    «Давно следили за Жировым – и когда он выступал в России, и после переезда в Германию. Первое время были небольшие сложности, но уже довольно продолжительный отрезок играет стабильно в «Зандхаузене», иногда капитанил. Просто так повязку не дают, ее надо заслужить.

    На последнем сборе у нас работал Нойштедтер, но он и тогда находился без клуба и еще месяц не играл – не можем его задействовать. Сорокин с тех пор одну встречу провел, причем недостаточно качественно. Беляев не может набрать былую форму. Так что у нас имелись размышления по поводу этой позиции.

    Я не понаслышке знаю уровень Жирова. Есть возможность вызвать его и сравнить с теми футболистами, которые у нас есть. Сделать тесты, получить информацию. Если устроит – дальше станем сотрудничать. Хорошо также, что Кутепов начал играть, вышел на определенный уровень – тоже появился в нашем списке. На этой позиции наполовину состав обновили», – сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • В прошлом сезоне второй Бундеслиги 29-летний россиянин провел 33 матча, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • Жиров играет в Германии с 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +68

      Лфшт 38 минут назад

      А еще он какой нибудь родственник кому-то из тренерского штаба.

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      Рейтинг: +4208

      Томик 1 час назад

      Так и не понял чем ситуация с Кузяевым отличается от проблем Нойштедтера.

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      Рейтинг: +16893

      bset 1 час назад

      В ПФЛ тоже игроки стабильно играют, капитанят. Давай оттуда тоже игроков будем брать.

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