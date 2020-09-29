Черчесов – о вызове Жирова в сборную: «Стабильно играет в «Зандхаузене», иногда капитанит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, с чем связан вызов защитника Александра Жирова на октябрьские матчи сборной.

«Давно следили за Жировым – и когда он выступал в России, и после переезда в Германию. Первое время были небольшие сложности, но уже довольно продолжительный отрезок играет стабильно в «Зандхаузене», иногда капитанил. Просто так повязку не дают, ее надо заслужить.

На последнем сборе у нас работал Нойштедтер, но он и тогда находился без клуба и еще месяц не играл – не можем его задействовать. Сорокин с тех пор одну встречу провел, причем недостаточно качественно. Беляев не может набрать былую форму. Так что у нас имелись размышления по поводу этой позиции.

Я не понаслышке знаю уровень Жирова. Есть возможность вызвать его и сравнить с теми футболистами, которые у нас есть. Сделать тесты, получить информацию. Если устроит – дальше станем сотрудничать. Хорошо также, что Кутепов начал играть, вышел на определенный уровень – тоже появился в нашем списке. На этой позиции наполовину состав обновили», – сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В прошлом сезоне второй Бундеслиги 29-летний россиянин провел 33 матча, забил гол, сделал две результативные передачи.

Жиров играет в Германии с 2018 года.

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