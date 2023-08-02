Жиров объяснил, почему отказал европейским клубам ради «Балтики»

Александр Жиров дал комментарий после перехода в «Балтику». 32-летний российский защитник подписал с калининградским клубом контракт по схеме «1+1».

«Были переговоры, и я был открыт ко всем предложениям. От европейских команд предложения также были, но смысл сейчас об этом говорить, если я играю здесь.

Я был интересен «Балтике», быстро обо всем договорились. Футболист не знает, где он может оказаться через полгода-год, поэтому рад играть в этой команде и приносить пользу», – сказал Жиров.