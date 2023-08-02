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    • Жиров объяснил, почему отказал европейским клубам ради «Балтики»

    Жиров объяснил, почему отказал европейским клубам ради «Балтики»

    Александр Жиров дал комментарий после перехода в «Балтику». 32-летний российский защитник подписал с калининградским клубом контракт по схеме «1+1».

    «Были переговоры, и я был открыт ко всем предложениям. От европейских команд предложения также были, но смысл сейчас об этом говорить, если я играю здесь.

    Я был интересен «Балтике», быстро обо всем договорились. Футболист не знает, где он может оказаться через полгода-год, поэтому рад играть в этой команде и приносить пользу», – сказал Жиров.

    • Жиров выступал на протяжении 5 лет в Германии.
    • В 2020-м он вызывался в сборную России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.08.2023 20:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12307

      ВетеR 2 августа, 20:46

      от каких европейских команд )
      угомонись, 32 летний ноу нейм )
      приснилось, наверное

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv > ВетеR 2 августа, 21:09

      ну там в Германии 5 или 6 лиг. может из какой-нибудь областной, где хозяин выходец из СССР, и предлагали

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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > odessakmv 2 августа, 21:34

      хозяин выходец из Одессы ?

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      Рейтинг: +350

      odessakmv > Имя на этом сайте 3 августа, 06:59

      Д.Б.!

      0
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