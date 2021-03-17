Защитник «Спартака» Илья Кутепов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.

Он заменит в составе Александра Жирова, который с высокой вероятностью не сможет сыграть в последней встрече из-за ковидных ограничений, существующих на государственном уровне между Словакией и Германией.

Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.

Кутепов в этом сезоне провел десять матчей в РПЛ.

Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»