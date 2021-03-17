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Кутепов вызван в сборную России

17 марта 2021, 11:57
16

Защитник «Спартака» Илья Кутепов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.

Он заменит в составе Александра Жирова, который с высокой вероятностью не сможет сыграть в последней встрече из-за ковидных ограничений, существующих на государственном уровне между Словакией и Германией.

  • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.
  • Кутепов в этом сезоне провел десять матчей в РПЛ.

Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»

Источник: твиттер сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Спартак Россия Кутепов Илья Жиров Александр
Комментарии (16)
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NewLife
1615971833
Не зря я возущался невызовом ЗМС. Теперь жду решения о "почти Мбаппе" с массажистом.
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Боцман59rus
1615972599
Усатый Жирова засветит в матче с карликом, для контракта нового хватит. И агент на коне и шашлычник при бабле. А в матчах с серьезными командами - Кутепов. Все омерзительно предсказуемо. Надеюсь надерут задницу этому сборищу корефанов яйцеголового))
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Дядя Серёжа
1615973192
Спартака запасные - в сборной основные...
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absent32
1615973720
уж лучше пусть Кутепов будет в сборной, чем какой то Жиров!
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oyabun
1615974207
Златан Кутепович всем покажет как должны играть футболисты новой формации - защито-нападающие! ))
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alp
1615975309
нету в России хороших футболистов... с этим надо смирится... особенно страшно раздражает эта усатая "швабра" в виде гт сборной... зарекся смотреть игры с ним во главе.
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Закат ЕдРа
1615978868
Карнты)))) Стас жжет))
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Skull_Boy
1615979922
Е_6анный ты 3,14здец и ты еще Васина вызови
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JTherry
1615985163
Стас вызвал "Златана", к разгрому Мальты готовы!))
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Hektor 84
1615989020
Что у РФС возникли вопросы по Жирову после поднятой шумихи? Ну уж лучше Кутепов чем непонятный Жиров. Хотя есть кандидаты получше.
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