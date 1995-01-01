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    Кутепов вызван в сборную России

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии.

    Он заменит в составе Александра Жирова, который с высокой вероятностью не сможет сыграть в последней встрече из-за ковидных ограничений, существующих на государственном уровне между Словакией и Германией.

    • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.
    • Кутепов в этом сезоне провел десять матчей в РПЛ.

    Уткин: «Жирова вызывают в сборную только для того, чтобы создать спрос и продать. Его ведут к продаже в Россию»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +41

      Forvard47 15 секунд назад

      осипенко, миладинович и данилкин играющие постоянно в своих клубах ну да ну да пошли мы нахер..
      ну чистяков ты заменил удачно ловрена пошли вместе тоже...

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      Рейтинг: +7837

      alp 15 минут назад

      нету в России хороших футболистов... с этим надо смирится... особенно страшно раздражает эта усатая "швабра" в виде гт сборной... зарекся смотреть игры с ним во главе.

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      Рейтинг: +27054

      oyabun 33 минуты назад

      Златан Кутепович всем покажет как должны играть футболисты новой формации - защито-нападающие! ))

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      Рейтинг: +2686

      absent32 41 минуту назад

      уж лучше пусть Кутепов будет в сборной, чем какой то Жиров!

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      Рейтинг: +4450

      Дядя Серёжа 50 минут назад

      Спартака запасные - в сборной основные...

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      Рейтинг: +21140

      Боцман59rus 1 час назад

      Усатый Жирова засветит в матче с карликом, для контракта нового хватит. И агент на коне и шашлычник при бабле. А в матчах с серьезными командами - Кутепов. Все омерзительно предсказуемо. Надеюсь надерут задницу этому сборищу корефанов яйцеголового))

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      Рейтинг: +8021

      NewLife 1 час назад

      Не зря я возущался невызовом ЗМС. Теперь жду решения о "почти Мбаппе" с массажистом.

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      Рейтинг: +10188

      ilichkadr > NewLife 18 минут назад

      И это правильно. Пора передавать опыт молодым!!

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      Рейтинг: +3602

      ziborock 1 час назад

      В кои то веки разумное решение, особенно после сообщений о вызове Жирова, Караваева и Кудряшова!

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