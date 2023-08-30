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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Зенит
Балтика - Зенит: обзор матча 30 августа 2023
Балтика
30.08.2023, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
42'
А. Энрикес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Зенит
Желтая карточка
Г. Гузина
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Клаудиньо
90'
+3
Желтая карточка
Вендел
Желтая карточка
Е. Латышонок
84'
Замена
Г. Гузина
️️️️
А. Энрикес
81'
Замена
️️️️
С. Пряхин
75'
69'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
З. Бакаев
Замена
К. Маляров
️️️️
А. Дудиев
66'
46'
Замена
Вендел
️️️️
А. Коваленко
46'
Замена
Д. Сантос
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Ерохин
Замена
А. Галоян
️️️️
Ж. Ламейра
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Энрикес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
26
Никола Радмановац
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
21
Артур Галоян
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-2-2-2
1
Латышонок
2
Жиров
4
Гассама
21
Остойич
8
Дудиев
59
Аванесян
16
Ламейра
77
Лазарев
19
Пряхин
9
Энрикес
11
Мусаев
3-3-1-2-1
78
Васютин
31
Мантуан
6
Фернандес
28
Алип
11
Сутормин
18
Васильев
3
Круговой
8
Коваленко
21
Ерохин
77
Бакаев
33
Сергеев
8
Дудиев
7
Маляров
7
Маляров
8
Дудиев
16
Ламейра
21
Галоян
21
Галоян
16
Ламейра
9
Энрикес
30
Гузина
30
Гузина
9
Энрикес
6
Фернандес
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
6
Фернандес
21
Ерохин
15
Караваев
15
Караваев
21
Ерохин
8
Коваленко
8
Вендел
8
Вендел
8
Коваленко
77
Бакаев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
77
Бакаев
Остались в запасе
Балтика
Зенит
26
Никола Радмановац
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
26
Никола Радмановац
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Балтика - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Вера Опейкина
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ростех Арена
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