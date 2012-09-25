Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Зенит
Балтика - Зенит: обзор матча 25 сентября 2012
Балтика
25.09.2012, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Зенит
74'
М. Плопа
13'
Халк
71'
Б. Алвеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Балтика - Зенит
90'
Желтая карточка
В. Файзулин
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Зюзинс
86'
74'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Халк
ГОЛ! 1:2!
М. Плопа
Пас отдал
А. Зюзинс
74'
Желтая карточка
К. Зимулька
73'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
В. Левшин
71'
71'
ГОЛ! 0:2!
Б. Алвеш
Пас отдал
Халк
61'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Евсеев
60'
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Быстров
Замена
М. Волков
️️️️
А. Гацко
56'
13'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
8
Григорий Чиркин
(К)
ОП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦП
45
Максим Вотинов
ПВ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Давид Ткебучава
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Колинько
4
Рытов
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
8
Чиркин
17
Зюзинс
17
Гацко
32
Левшин
45
Вотинов
8
Сысуев
4-3-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
3
Лукович
22
Алвеш
55
Янбаев
18
Зырянов
15
Широков
94
Евсеев
7
Халк
34
Быстров
11
Бухаров
17
Зюзинс
93
Каленкович
93
Каленкович
17
Зюзинс
17
Гацко
33
Волков
33
Волков
17
Гацко
32
Левшин
20
Вишняковс
20
Вишняковс
32
Левшин
94
Евсеев
20
Файзулин
20
Файзулин
94
Евсеев
34
Быстров
99
Канунников
99
Канунников
34
Быстров
7
Халк
19
Джорджевич
19
Джорджевич
7
Халк
Остались в запасе
Балтика
Зенит
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Балтика - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Алексей Харламов (Тобольск)
Стадион:
Балтика
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:40 (прямая)
Новости команд
Все
Балтика
Зенит
«Биться головой об стенку я устал»: Денисов высказался об уходе из СШОР «Зенит»
16:24
1
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
17
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
14:30
2
Карпин назвал самых успешных российских и иностранных тренеров
09:45
2
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
4
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
14:30
2
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
Вчера, 16:13
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
Вчера, 09:26
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
12 ноября
4
«Биться головой об стенку я устал»: Денисов высказался об уходе из СШОР «Зенит»
16:24
1
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
17
Карпин назвал самых успешных российских и иностранных тренеров
09:45
2
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
4
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+