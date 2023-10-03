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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Балтика
Зенит - Балтика: обзор матча 03 октября 2023
Зенит
03.10.2023, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
18'
И. Сергеев
64'
Д. Кейрос
24'
К. Бистрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Балтика
74'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Г. Сото
Замена
Клаудиньо
️️️️
Д. Кейрос
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кейрос
Пас отдал
М. Кассьерра
64'
58'
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
Замена
Н. Алип
️️️️
Р. Ренан
46'
Замена
В. Барриос
️️️️
А. Коваленко
46'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
В. Изидор
46'
46'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Г. Гузина
46'
Замена
А. Галоян
️️️️
Я. Казаев
24'
ГОЛ! 1:1!
К. Бистрович
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
С. Эракович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Вендел
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Гильермо Сото
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
5
Александр Осипов
ОП
21
Артур Галоян
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
3-2-3-2
16
Адамов
16
Эракович
30
Ренан
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
31
Мантуан
8
Коваленко
8
Вендел
37
Ду Кейрос
33
Сергеев
18
Изидор
3-2-2-1-2
39
Бориско
15
Пуцко
26
Радмановац
4
Гассама
7
Маляров
17
Сото
8
Бистрович
53
Казаев
6
Кузьмин
30
Гузина
11
Мусаев
30
Ренан
28
Алип
28
Алип
30
Ренан
8
Коваленко
5
Барриос
5
Барриос
8
Коваленко
37
Ду Кейрос
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
37
Ду Кейрос
18
Изидор
9
Кассьерра
9
Кассьерра
18
Изидор
17
Сото
21
Фернандес
21
Фернандес
17
Сото
53
Казаев
21
Галоян
21
Галоян
53
Казаев
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
30
Гузина
9
Энрикес
9
Энрикес
30
Гузина
Остались в запасе
Зенит
Балтика
95
Георгий Королев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
5
Александр Осипов
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
5
Александр Осипов
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Зенит - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Газпром Арена
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