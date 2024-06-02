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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Зенит
Балтика - Зенит: обзор матча 02 июня 2024
Балтика
02.06.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, Суперфинал
1 : 2
Завершен
Зенит
40'
А. Фернандес
81'
Нино
90+5'
Н. Алип
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Зенит
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Н. Алип
Пас отдал
А. Мостовой
90'
+1
Замена
В. Изидор
️️️️
Вендел
Замена
Т. Аванесян
️️️️
Д. Козлов
87'
84'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Педро
81'
ГОЛ! 1:1!
Нино
77'
Желтая карточка
Клаудиньо
Замена
Н. Гассама
️️️️
Р. Фернандес
71'
69'
Желтая карточка
А. Ерохин
64'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Артур
Замена
А. Энрикес
️️️️
В. Лисакович
64'
46'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
И. Сергеев
46'
Замена
В. Караваев
️️️️
С. Эракович
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ю. Ковалев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Фернандес
Пас отдал
Д. Козлов
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПАЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Алекс Фернандес
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
20
Педро
ЛАЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
37
Артур
ПАЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
5
Родригао
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Латышонок
21
Фернандес
2
Жиров
3
Луна
25
Андраде
5
Осипов
17
Ковалев
8
Бистрович
10
Фернандес
18
Козлов
99
Лисакович
3-3-1-1-2
16
Адамов
16
Эракович
33
Нино
28
Алип
37
Артур
5
Барриос
20
Педро
8
Вендел
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
33
Сергеев
21
Фернандес
4
Гассама
4
Гассама
21
Фернандес
18
Козлов
59
Аванесян
59
Аванесян
18
Козлов
17
Ковалев
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
17
Ковалев
99
Лисакович
9
Энрикес
9
Энрикес
99
Лисакович
33
Сергеев
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Сергеев
16
Эракович
15
Караваев
15
Караваев
16
Эракович
37
Артур
21
Ерохин
21
Ерохин
37
Артур
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
8
Вендел
18
Изидор
18
Изидор
8
Вендел
Остались в запасе
Балтика
Зенит
39
Максим Бориско
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
5
Родригао
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
5
Родригао
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Балтика - Зенит
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
13
Нарушения
10
7
Офсайды
0
1
Сейвы
6
6
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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